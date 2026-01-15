Los equipos clasificados para cuartos de final de la Copa del Rey y el único condicionante del sorteo

La única sorpresa que hubo en los octavos de final del torneo copero fue la eliminación del Real Madrid a manos de un Albacete Balompié que volverá a contar con la ventaja de jugar como local en la próxima eliminatoria. Los emparejamientos se sabrán el próximo lunes 19 de enero a partir de las 13:00 horas

FC Barcelona, Valencia CF, Albacete Balompié, Real Betis, Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club son los ocho equipos que en esta temporada 2025/2026 disputarán los cuartos de final de la Copa del Rey. Una eliminatoria en la que se mantendrá el formato de partido único, siendo, por tanto, el factor campo ya que los clubes que tengan la fortuna de jugar como local tendrán cierto ventaja. Unos cuartos de final en que que aún hay un condicionante, siendo ese que el equipo de menor categoría, el Albacete Balompié, jugará, sí o sí, la eliminatoria en el Estadio Carlos Belmonte, su casa.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplicará un único condicionante en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey que se celebra este lunes 19 de enero. El equipo de menor categoría, es decir, el Albacete Balompié, que es el único que no es de Primera división, juega en Segunda división, disputará la eliminatoria como local, en el Estadio Carlos Belmonte, contra uno de los otros siete equipos cuartofinalistas del torneo, todos ellos de Primera división.

Esto quiere decir que los otros seis equipos de Primera división quedarán emparejados entre ellos, jugándose en el estadio del equipo que salga en primer lugar.

Las eliminatorias de cuartos de final serán las últimas que se jueguen a partido único, sin contar la gran final claro está, ya que las semifinales de la Copa del Rey se jugarán a doble vuelta.

Dónde ver el sorteo de lo cuartos de final de la Copa del Rey 2026

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026 se puede ver este lunes 19 de enero, a partir de las 13:00 horas, en directo por televisión a través de Teledeporte y Movistar+ y en streaming en la página web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Días de los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey 2026

Las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero de este año 2026. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dará a conocer los días y horas exactos de los cuatro partidos una vez se celebre el sorteo.