Copa del Rey, en directo los dos partidos de octavos de final en vivo online: Racing - Barcelona y Burgos - Valencia

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en los últimos dos partidos de los octavos de final del torneo copero en donde FC Barcelona y Valencia CF parten, a priori, como favoritos frente a dos equipos de Segunda división como son Racing de Santander y Burgos CF

A priori parten como favoritos los dos equipos de Primera división , que juegan como visitantes, pero no hay que descartar sorpresas. Y es que no hay que olvidar que el Real Madrid cayo eliminado este miércoles contra el Albacete Balompié.

¡Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión de los dos partidos que restan para completar los octavos de final de la Copa del Rey . Por un lado se enfrentan Racing de Santander y FC Barcelona ; y por otro Burgos CF y Valencia CF .

El club cántabro quiere dar la sorpresa y eliminar al equipo catalán que ahora mismo es el máximo favorito para ganar este torneo copero al cual llega con la confianza alta tras proclamarse campeón de la Supercopa de España .

El partido que más miradas atrae de los dos en la noche de este jueves es el del Racing de Santander y el FC Barcelona . No en vano son los líderes de Segunda división y Primera división respectivamente.

El otro partido es en el que miden fuerzas el Burgos CF y el Valencia CF . Una eliminatoria que está marcado por el mal momento liguero que atraviesa el equipo que entrena Carlos Corberán el cual tiene la Copa del Rey como una oportunidad para salvar la temporada siempre y cuando no descienda a Segunda división .

Once titular del FC Barcelona para el partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Racing de Santander :

Ya hay también once titular del Racing de Santander para su partido contra el FC Barcelona :

Por otro lado, también tenemos confirmadas las alineaciones titulares del partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Burgos CF y el Valencia CF :

No quiere sorpresas el FC Barcelona contra el Racing de Santander , actual líder de Segunda división. El equipo catalán sale con un once titular muy reconocible, sin apenas rotaciones, y con Joan García desde el inicio. Los cambios están en el centro del campo en donde Marc Casadó y Marc Bernal van a tener su oportunidad.

Por su parte, el Valencia CF apuesta por darle ya la titularidad a Umar Sadiq , quien está llamado a marcar diferencias en esta recta de final de temporada en el equipo que entrena Carlos Corberán .

Los octavos de final de la Copa del Rey se completan este jueves con la disputa de las dos últimas eliminatorias en las que miden fuerzas Racing de Santander y FC Barcelona, por un lado, y Burgos CF y Valencia CF por otro. Los ganadores de estos partidos se unirán a Athletic Club, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Betis, Albacete y Deportivo Alavés que lograron su clasificación a la siguiente ronda del torneo copero entre el martes y el miércoles.

Racing de Santander - FC Barcelona, eliminatoria entre líderes

El encuentro entre el Racing de Santander y el FC Barcelona es el que acapara más miradas este jueves 15 de enero. Y es que se enfrentan los líderes de Segunda división y de Primera división respectivamente.

El Racing de Santander no llega en su mejor momento ya que perdió el pasado fin de semana contra el Real Zaragoza, suponiendo este tropiezo un contratiempo en lograr su objetivo para conseguir el ascenso a Primera división.

El FC Barcelona, por su parte, va a llegar más motivado que nunca debido a que es líder de Primera división y llega al partido tras ganar la Supercopa de España. Al margen de eso, el equipo que entrena Hansi Flick sabe que la Copa del Rey se le ha puesto de cara después de que su gran rival, el Real Madrid, haya quedado eliminado contra el Albacete Balompié.

Burgos CF - Valencia CF, la Copa del Rey para aparcar de LaLiga

El último partido de octavos de final de la Copa del Rey es el que juegan el Burgos CF y el Valencia CF. Un encuentro que el Valencia CF quiere usar para resarcirse de la mala trayectoria que lleva en LaLiga en donde está en puestos de descenso a Segunda división.

El Burgos CF intentará aprovecharse del mal momento del Valencia CF haciendo valer el jugar en su estadio que se llenará para apoyar a su equipo. El Burgos CF está firmando una buena temporada ya que se encuentra actualmente luchando por entrar en el play off de ascenso a Primera división. El pasado fin de semana le ganó a la SD Eibar por 1-0.

El Valencia CF sigue metido en una crisis de resultados galopante que se vio agravada tras el empate cosechado contra el Elche CF el pasado fin de semana. No levanta cabeza el equipo que entrena un Carlos Corberán que, a priori, no se juega su continuidad como entrenador del Valencia CF ya que, de momento, Meriton y Peter Lim filtran que el técnico cuenta con su respaldo.