El Atlético de Madrid confirma el traspaso de Raspadori a la Atalanta

El italiano se marcha de manera definitiva del club rojiblanco a pesar de haber sido fichado el pasado verano. Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, ha conseguido recuperar la inversión de 22 millones de euros que la entidad madrileña hizo por el atacante sólo hace unos meses

El Atlético de Madrid ha hecho oficial el traspaso de Giacomo Raspadori a la Atalanta. Un secreto a voces ya que el futbolista había sido cazado llegando a tierras italianas. Una operación que permite que el club rojiblanco recupere la operación realizada en verano por el jugador el cual le costó unos 22 millones de euros. Raspadori abandona el Atlético de Madrid después de unas semanas intensas de negociaciones en donde estuvo a punto de fichar por la AS Roma, pero al final acaba en la Atalanta.

La Atalanta desembolsa al Atlético de Madrid 20 millones de euros fijos, más 2 en variables para fichar a un Giacomo Raspadori que nunca ha sido del gusto de Diego Pablo Simeone que dio luz verde a su salida ya que no veía al italiano como imprescindible. El jugador elige cambiar de aires también con el objetivo de tener minutos para ganarse un puesto para el Mundial 2026 con una Italia que aún tiene que lograr su clasificación.

Raspadori, que fue pillado llegando a Italia, se ha mostrado muy entusiasmado por su nueva aventura en la Atalanta. "Estoy muy contento de volver a Italia, estoy entusiasmado y muy motivado. Es una gran oportunidad jugar en un club tan importante y con enormes ambiciones”.

El paso de Raspadori por el Atlético de Madrid no ha sido el que hubiera deseado el italiano que sólo disputó un total de 424 minutos repartidos en 15 partidos oficiales. Un bagaje muy escaso para un jugador que estaba llamado a marcar diferencias y a ser importante en el Atlético de Madrid. No en vano fue uno de los fichajes más caros del club rojiblanco hace unos meses.

El Atlético de Madrid comunica oficialmente el traspaso de Raspadori a la Atalanta

'El atacante italiano continuará su carrera en el conjunto bergamasco tras haber vestido nuestra camiseta durante la primera parte del presente curso.

El Atlético de Madrid y la Atalanta han llegado a un acuerdo para el traspaso de Giacomo Raspadori al conjunto bergamasco.

De esta forma, el atacante italiano regresa a su país para afrontar un nuevo reto en su carrera profesional, después de haber defendido los colores rojiblancos durante la primera mitad de la presente campaña. Raspadori llegó en verano de 2025 a nuestro club, con cuya camiseta jugó quince partidos, marcó dos goles y brindó tres asistencias.

Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales'.