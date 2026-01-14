Raspadori regresa "entusiasmado" a Italia, donde acumula enemigos: "No sé por qué no quiso hablar con nosotros"

Tras el enfado de la Lazio, ahora es la Roma la que muestra su malestar con el delantero por darle largas. Finalmente, es el Atalanta quien se lleva el gato al agua con una operación redonda para el Atlético de Madrid

A falta de la oficialidad de su traspaso, Giacomo Raspadori ya es historia en el Atlético de Madrid. Un paso breve que no será especialmente recordado por la afición colchonera, pues el italiano en ningún momento ha llegado ser una pieza importante en el equipo dirigido por Diego Simeone desde que aterrizó el pasado verano. Pese a todo, el 'Cholo' ya indicó en más de una ocasión que ni mucho menos le sobraba, mostrándose satisfecho con su rendimiento como revulsivo. Pero en el Metropolitano han visto una gran oportunidad para recuperar la inversión realizada y ahora Mateu Alemany ya trabaja en la llegada de un nuevo delantero, aunque la prioridad es la contratación de un mediocentro y también se busca a un lateral zurdo.

Los números de Raspadori

El internacional transalpino dice adiós después de participar en 15 partidos entre todas las competiciones, habiendo sido solo una vez titular en LaLiga, y con un bagaje de dos tantos en 424 minutos. Pero pese a ello, Raspadori se ha pensando mucho su salida del conjunto rojiblanco. No le han faltado opciones para regresar a la Serie A, pero hasta el pasado lunes no las tenía todas consigo. Fue entonces cuando sus agentes viajaron a la capital madrileña para desbloquear la situación.

'No' a la Lazio y a la Roma

El de Bentivoglio ya le había dicho 'no' a la Lazio, cuyo presidente, Claudio Lotito, mostró su malestar al afirmar que quizás se pensaba que era Maradona. Pero cuando todo parecía hecho con la Roma, las dudas del atacante dejaron en 'stad by' una operación a la que el propio Atlético de Madrid había dado el visto bueno. El acuerdo giraba en torno a una cesión remunerada, de unos dos millones de euros, y una opción de compra por otros 20 que podría haberse convertido en obligatoria bajos ciertas condiciones. También al jugador se le ofrecía un importante contrato. Pero Raspadori entendía que a nivel deportivo era dar un paso atrás, pues el cuadro 'giallorosso' no compete en Champions.

El acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Atalanta

Así, aunque esperaba un movimiento del Nápoles para volver al otrora San Paolo, a última hora apareció el Atalanta, que sí disputa la máxima competición continental, y dicha posibilidad sí le convenció. A la postre, la jugada también ha resultado mejor para el Atlético, que mantiene excelentes relaciones con los de Bérgamo tras los traspasos de Musso y Ruggeri. Finalmente, recuperará los 22 millones que pagó el pasado verano mediante un traspaso definitivo que algunas fuentes elevan a 25 kilos, rebajando el diario Marca la cantidad hasta los 20 millones fijos y dos en bonus.

Ranieri: "Nos dimos cuenta de que no estaba intereasado"

Donde no han quedado nada contentos es en la Roma, como ha deslizado el ex técnico Claudio Ranieri, ahora asesor deportivo del club de la capital de Italia. "Raspadori nunca quiso hablar con nosotros, no sé por qué razón. Entonces nos dimos cuenta de que no estaba interesado y lo dejamos estar ¿No quería venir por ser en préstamo? No lo sé”, afirmó el que fuese también entrenador colchonero antes del encuentro de Coppa ante el Torino de este pasado martes.

Los elogios de Raspadori al Altalanta

Mientras tanto, el delantero ha aterrizado ya en su país para pasar las pruebas médicas antes de firmar como nuevo jugador del Atalanta, mostrad su felicidad por ponerse a las órdenes de Genaro Gattuso. "Estoy muy contento de volver a Italia, estoy entusiasmado y muy motivado. Es una gran oportunidad jugar en un club tan importante y con enormes ambiciones”, destacó, pasando de este modo la breve página del Atlético de Madrid.