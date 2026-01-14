Simeone se vuelve a pronunciar sobre Griezmann y el mercado de fichajes de enero: "Lo que hablamos con Mateu, Carlos y Miguel no lo vamos a decir"

El entrenador del Atlético de Madrid destacó la participación y el gol de Griezmann en la victoria rojiblanca en la Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña. A su vez, Simeone, no quiso dar pruebas acerca del mercado de fichajes del cuadro madrileño

El Atlético de Madrid hizo los deberes en Riazor ante un Deportivo de La Coruña que no bajó los brazos ante el gigante rojiblanco. El cuadro de Simeone avanza hasta los cuartos de final con paso firme en busca del título copero, que ha pasado a ser una prioridad en el equipo madrileño después de que LaLiga se haya escapado jornada a jornada. El pase copero tiene un claro protagonista en el Atlético de Madrid, Griezmann, que fue el autor del único gol del partido. Además, el mercado de fichajes también ha cobrado un protagonista especial en estos últimos días para el cuadro rojiblanco que ha concretado las ventas de Raspadori y Gallagher.´

Simeone vuelve a elogiar a Griezmann

"Como hizo el gol la crítica hacia él es positiva. No lo saqué a él y saqué a Julián. Metió un golazo y son jugadores diferenciales. Sigue teniendo la magia que le alimenta y le crea ilusión de seguir ayudando al equipo, como lo ha hecho con este gol".

Simeone no da pistas del mercado de fichajes del Atlético de Madrid

"Lo que hablamos con Mateu, Carlos y Miguel no lo vamos a decir. El club trabaja en consecuencia con lo que necesita. El jugador que llegue nos va a ayudar para compensar la salida de los chicos que han salido".

La ilusión del Atlético de Madrid por la Copa del Rey

"La Ilusión es estar en el Atlético de Madrid, es jugar con esta camiseta. Cada torneo lo jugamos con la ilusión de llegar a lo más lejos posible".

Contundencia en el área

"Me preocuparía más si no generamos situaciones de gol. Necesitamos afinar, elevar el impacto de la gente más importante del equipo, que es la parte ofensiva. Seguro que tendremos la buena cantidad de goles de los últimos años porque el equipo genera. Como siempre decimos, la contundencia te hace la diferencia y, por suerte apareció este golazo de tiro libre de Antoine que nos encaminó la eliminatoria y nos dio la posibilidad de estar en cuartos".

Participación de jugadores menos habituales en el Atlético de Madrid

"Sabíamos el equipo que teníamos delante. Con personalidad, que en casa es fuerte porque es valiente. En el primer tiempo pudimos resolver mejor. En el segundo fue más por ese lado. Cuando llegó el gol hubo más ataques de ellos, no resolvimos nuestros contraataques. Teníamos la ilusión de estar en cuartos".