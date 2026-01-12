Simeone sobre su objetivo en el Atlético de Madrid: "No voy a parar hasta que las energías se me acaben"

El Atlético de Madrid afronta los octavos de final de la Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña tras la eliminación en la Supercopa de España. Simeone, lejos de debilitarse, se reafirma en busca de un objetivo claro en el cuadro rojiblanco

Tras la eliminación de la Supercopa de España por parte del Real Madrid, el Atlético de Madrid cambia el chip y activa el modo copero en busca de los cuartos de final de la Copa del Rey. Para ello, tendrá que vencer en octavos al Deportivo de La Coruña que llega a la cita tras una mala racha de resultados que le han hecho caer de la segunda posición a la quinta. La eliminación de la Supercopa ha supuesto un duro golpe a la figura de Simeone que se rehace y sigue manteniéndose en el camino de su objetivo en el Atlético de Madrid. "No voy a parar hasta que las energías se me acaben", ha declarado.

“Siempre lo he dicho, la responsabilidad está desde el primer día que llegué, siempre la he sentido y se eleva por el tiempo que llevo acá en el club, pero no me saca del foco. Sé lo que quiero, sé cuál es el objetivo, sé cuál es el camino, sé para dónde quiero ir y no tengo ninguna duda de que no voy a parar hasta que las energías se me acaben”, proclamó en la víspera de la visita al Deportivo de La Coruña en los octavos de final de la Copa del Rey tras regresar de Arabia Saudí eliminado por el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España.

Simeone no se fía del Deportivo de La Coruña

Sobre la Copa del Rey, el Atlético visita este martes al Deportivo. “Lo que miramos es lo que se ve en los partidos. Y es un equipo valiente, que tiene un poder de contragolpe importante, está compitiendo muy bien más allá de algún resultado que no ha sido favorable en los últimos partidos y ha eliminado al Mallorca, que sabemos que es un equipo que no regala nada y compite muy bien”, advirtió. “Un partido duro, difícil, en un campo bonito y esperemos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, continuó Simeone, que ya dispone de José María Giménez, una vez superada una lesión muscular, pero que no ha disputado ningún minuto en los dos últimos duelos ya dentro de la convocatoria. Ni contra la Real Sociedad, hace una semana, ni contra el Real Madrid, el pasado jueves. También apunta a suplente en Riazor. “José está trabajando muy bien y, evidentemente, lo necesitamos de la mejor manera. Es verdad que, en estos momentos, Marc Pubill lo está haciendo muy bien en ese lugar, sabe de la competencia que tiene internamente, que será mejor para el equipo, y elevar esa competencia para que cualquiera que pueda hacerlo cuando le toque esté en un buen nivel”, explicó el técnico.