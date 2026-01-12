Simeone recula y pide perdón a Vinícius y Florentino Pérez: "Acepto que, obviamente, no estuve bien"

El entrenador del Atlético de Madrid pide disculpas por el incidente de la Supercopa de España a Vinícius y Simeone y admite que se equivocó, aunque recalca que son disculpas y no perdón

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, protagonizó una de las polémicas que nos ha dejado la Supercopa de España en Yeda. El técnico rojiblanco, en la derrota de su equipo ante el Real Madrid, sacó la artillería pesada para frenar a Vinícius. La táctica del argentino, más allá de medirlo con un lateral físico, como es Marcos Llorente, pasó por descentrar al brasileño, algo que no le costó demasiado. Simeone le repetía que Florentino Pérez lo iba a echar del equipo, en relación al mal momento de forma que vive el futbolista del Real Madrid. Sobre estas palabras, Simeone ha querido disculparse tanto con Vinícius como con Florentino Pérez.

Simeone se disculpa con Vinícius y Florentino Pérez tras el encontronazo del Real Madrid - Atlético de Madrid

“Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinícius por el episodio que vieron. Obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuve bien”, empezó diciendo durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en una pregunta sobre si vio la final del torneo de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona que acabó con victoria blaugrana. En un vídeo difundido por ‘Movistar’ durante el partido, se observa a Diego Simeone decirle a Vinicius, según la lectura de labios del propio canal de televisión: “Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo”. Simeone matizó después, cuando fue preguntado de nuevo en ese sentido durante la rueda de prensa de este lunes, que eran disculpas, no un perdón, sin hablar más allá de este hecho.

Vinícius, envuelto en otra polémica en torno al derbi

No es la primera vez que ambos protagonistas se ven las caras durante el derbi, siendo Vinícius un habitual en las polémicas en torno a los partudos entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Sin ir más lejos, en el derbi de LaLiga, Koke y el brasileño tuvieron sus más y sus menos después de que el futbolista del Real Madrid se encarase con Koke y le recordase las dos finales de Champions League que él ha ganado y las dos que perdió Koke. El capitán rojiblanco no se calló ante las provocaciones del atacante blanco y respondió con una frase que se volvió viral. "Te come la tostada", le subrayó Koke a Vinícus mientras señalaba a Kylian Mabppé.