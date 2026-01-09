El Atlético de Madrid defiende a Simeone y señala a Vinicius por "la provocación que lo origina"

El club rojiblanco ha lanzando un mensaje en sus redes sociales para justificar la reacción del técnico argentino y poner el foco en lo que sucedió antes del episodio que han mostrado las cámaras de televisión

La segunda semifinal de la Supercopa de España entre Atlético de Madrid y Real Madrid, decantada a favor de los blancos merced a su mayor pegada (1-2), estuvo sin duda marcada por el pique entre Diego Simeone y Vinicius. Un enfrentamiento que ha provocado multitud de reacciones y que sigue dando que hablar. Desde la entidad madridista, por boca de su entrenador, Xabi Alonso, no dudaron en defender al brasileño, pero luego se ha conocido que fue él quien prendió la mecha y ahora ha sido el Atlético de Madrid el que ha justificado la reacción de su entrenador.

Las cámaras de Movistar captaron un momento de tensión en el que el 'Cholo' se dirigió al internacional 'canarinho' y le grita: "Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo...". Luego, ya en la segunda mitad, volvieron a saltar chispas cuando el extremo fue sustituido en el minuto 80 entre los pitos del público. Entonces, el técnico argentino quiso hacerle creer a Vinicus que los mismos eran para él. “Escucha, escucha”, le dijo, a lo que el jugador respondió quejándose al colegiado Busquets Ferrer, indicando que Simeone “siempre está jodiendo”. Por ello, ambos se ganaron la cartulina amarilla.

El origen: un penalti reclamado por el Atlético de Madrid

Pero, en cambio, no hay imágenes de lo que sucedió antes de todo ello. O al menos no han salido a la luz. Según ha desvelado el diario Marca, todo arranca cuando el banquillo del Atlético de Madrid salta para protestar un posible penalti por manos de Rüdiger tras un disparo de Julián Álvarez. Fue ahí cuando Vinicius entró en acción para dirigirse a los suplentes y técnicos rojiblancos: “Sí, sí, os van a pitar penalti”. Unas palabras que no alteraron de primeras a Simeone, que le pidió que siguiera jugando. Pero el brasileño continuó con una sonrisa: “Tranquilo, te pitan ahora penalti���.

La insistencia del carioca acabó soliviantando al técnico colchonero, que trató de explicarle lo sucedido a Dani Carvajal cuando ambos se dirigían a vestuarios al término de la primera mitad. Por ello, sorprendió la reacción posterior de Xabi Alonso, que atacó a su homólogo rojiblanco. "Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite”, señaló el entrenador del Real Madrid.

Simeone pasa... Vinicius vuelve a atacar

Simeone, por su parte, optó por no referirse a lo sucedido. “No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar”, insistió, mientras que Vinicius volvía a utilizar las redes sociales para dejarle un recado: "Has perdido otra eliminatoria". Pero ahí no ha quedado la cosa, pues ahora ha sido el propio Atlético de Madrid el que ha utilizado sus canales oficiales para lanzar un mensaje con el que defiende a su técnico y señala al madridista, cuestionándose por qué todos dan como culpable al 'Cholo' si todo viene originado por el propio jugador brasileño. "Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción... y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El modus operandi, sí que es un clásico", apunta el club colchonero.

Las provocaciones de Vinicius en LaLiga

Sea como fuere, lo cierto es que llueve sobre mojado con las provocaciones de Vinicius. De sobra recordado fue su pique con el mallorquinista Raíllo, quien lo denunció en 2023 por "faltar, insultar y menospreciar" a sus compañeros. También en Vallecas se encaró con el público, al que desafió: "Estáis pagando para verme". Pero esta misma temporada los episodios polémicos se han multiplicado con la afición del Oviedo, a la que mandó a Segunda, o jugadores como Bartra, Koke, Elguezabal o Juan Iglesias. "Por eso te odia todo el mundo, aprende de tus compañeros", le dijo el lateral del Getafe, coincidiendo todos en resaltar las faltas de respeto del madridista.