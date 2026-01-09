Vinicius se cachondea de Simeone a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: "Has perdido otra eliminatoria"

El jugador del Real Madrid, de sangre caliente, no pudo evitar una vez finalizado el encuentro mofarse del técnico del Atlético de Madrid tras ser víctima de un ataque de este durante el encuentro que ha dado ya la vuelta al mundo

Vinicius, esta vez, fue la víctima de la polémica del derbi madrileño en la Supercopa de España.Cordon Press

Por una vez, casi toda España está del lado de Vinicius. Lo ocurrido entre Simeone y el brasileño durante la segunda semifinal de la Supercopa de España disputada entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid tiene poca defensa para el técnico colchonero. Aunque hay quien sí se ha a atrevido hacerlo.

De lo que nadie dudaba tampoco era que el pique no iba a terminar en el campo. Tanto en las ruedas de prensa como en las redes sociales siguió horas después y, a buen seguro, continuará, como mínimo, hasta el final del certamen.

Y a Vinicius no le gusta ir de víctima, por eso ha decidido tomarse la venganza por su propia mano y ha usado sus redes sociales para mandarle un recado al 'Cholo', recordándole su trayectoria en el Atlético a través de un video y el siguiente mensaje: "Has perdido otra eliminatoria".

El momento de tensión entree Simeone y Vinicius

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid tuvo un punto de tensión entre el argentino Diego Simeone y el brasileño Vinícius Junior. Un intercambio de palabras entre ambos que Simeone aseguró no recordar pero que acabó con amarilla tras enzarzarse por última vez cuando ‘Vini’ fue sustituido, mientras que Xabi Alonso catalogó la conducta del técnico del equipo rojiblanco como un mal ejemplo de deportista.

“No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar”, respondió Simeone al ser cuestionado en rueda de prensa por si podía esclarecer lo ocurrido sobre el terreno de juego.

Una conversación en la que, según las cámaras de Movistar +, Simeone le dijo a Vinícius la siguiente frase: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.

Sin embargo, ya preguntado directamente Simeone sobre si reconocía esta frase, evitó responder: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”.

Un intercambio de palabras que, para Xabi Alonso, no “es ejemplo de buen deportista” ya que, en su opinión, no todo vale. “Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite”, valoró el entrenador del Real Madrid.

Momentos de tensión entre Simeone y Vinícius que acabó con cartulina amarilla para ambos, cuando el braisleño fue sustituido en el minuto 80. Momento en el que se escucharon pitos y Simeone, según Movistar+, se dirigió a él para decirle “escucha, escucha”; a lo que ‘Vini habló con el colegiado Busquets Ferrer para quejarse de que Simeone “siempre está jodiendo”.

Mateu Alemany tira balones fuera con lo de Vinicius

Circunstancia que Mateu Alemany, director de fútbol profesional masculino del Atlético de Madrid, también comentó en Movistar+: "Yo no tengo ni idea. Además, lo que suele pasar ahí abajo debería quedar ahí abajo. No tengo constancia de esa situación. Supongo que los protagonistas serán los que lo explicarán, el ‘míster’ (Diego Simeone) en rueda de prensa dirá lo que tenga que decir. Pero estas cosas me parecen irrelevantes. Lo que pasa en el fútbol se queda ahí".