Rodrygo reconoce el mérito tras eliminar al Atlético de Madrid: "Hay que sufrir para llegar a la final y lo hemos hecho"

El extremo del Real Madrid, goleador en el día de hoy, ha hablado junto con Courtois de la importancia de la victoria contra el conjunto de Simeone y ya ponen el foco en el partido del domingo ante el Barcelona de Hansi Flick

El Real Madrid salió victorioso de su enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España. Por ello, los de Xabi Alonso se citarán con el equipo de Hansi Flick el próximo domingo. Antes que ello, Rodrygo y Courtois han querido hacer balance del partido ante el conjunto de Simeone, que ha tenido un pique con Vinicius durante el transcurso del choque. Por otro lado, el belga y el brasileño han destacado el sufrimiento durante los 90 minutos y las claves del duelo disputado en Arabia.

Rodrygo destaca el sufrimiento por llegar a la final de la Supercopa de España

En este sentido, Rodrygo reconoció, tras la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid que "hay que sufrir para llegar a la final y lo hemos hecho. No queremos siempre sufrir así pero es normal en este tipo de partidos y lo importante es que hemos ganado y jugamos la final. Estamos hablando siempre en el vestuario y en el día a día de que tenemos que estar juntos, sea bueno o malo el momento. En cada partido hay momentos difíciles, el Atlético es un gran equipo y ante el Barcelona puede pasar lo mismo. Sabiendo sufrir y estando juntos, es mejor. La verdad que para un delantero no es bueno estar tanto tiempo sin marcar y sin jugar, porque entraba muy poco, no tenía minutos y era desequilibrado",

Además, Rodrygo habló de la mala racha de Vinicius de cara al gol con el Real Madrid: "Está bien claro que un delantero siempre quiere marcar pero si le toca un momento que no vienen los goles, tiene que ayudar de otras maneras. Corre con el equipo y lo da todo como siempre". Por último, el extremo brasileño valoró al final del próximo domingo contra el Barcelona, que goleó en el día de ayer al Athletic Club: "Es una final difícil, como siempre contra el Barcelona. Hay que estar concentrados, descansar y ver lo que el míster tiene para intentar ganar".

Courtois alaba el gol de Fede Valverde de falta

Otro de los protagonistas de la victoria del Real Madrid fue Courtois, de nuevo decisivo con sus paradas. El belga también quiso valorar, por un lado, el gol de Fede Valverde en la primera parte: "Ha sido un regalito hacia Roberto Carlos en Brasil, un golazo. Desde mi posición, como la vi salir, fue un golazo increíble. Fede la pega de locos, nadie esperaba el efecto por fuera de la barrera y él lo ha dibujado como en los dibujos animados en Oliver y Benji. Es importante ganar un derbi. Tras perder en Liga queríamos ganar sí o sí hoy para jugar una final. No era fácil jugar por cómo estaba el campo y con el calor, el esfuerzo ha sido muy grande, hemos defendido como equipo y atacado bien".