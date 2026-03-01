La fecha y el objetivo que tiene marcado Mbappé para su regreso

Los pronósticos apuntan a que el delantero del Real Madrid volverá para disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City, por lo que estaría un tiempo apróximado de tres semanas de baja

El Real Madrid recibió un jarro de agua fría con la baja de Mbappé para el encuentro ante el Benfica, pese a que finalmente los de Arbeloa pudieron llevarse el encuentro y la eliminatoria. El delantero francés volvió a sentir unas molestias que le impidieron entrar en la convocatoria de la UEFA Champions League, por lo que fue baja. De esta manera, el ex del PSG no se volverá a vestir de corto hasta que esté totalmente recuperado. Por ello, las primeras informaciones apuntan a que su regreso se daría en tres semanas, con la vuelta de octavos de Copa de Europa.

Arbeloa, sin Mbappé en cinco partidos con el Real Madrid

Por su parte, Arbeloa, tras la victoria ante el Benfica en el Bernabéu, explicó la decisión tomada con Mbappé y el hecho de dejarle fuera de la convocatoria: "Ayer se tuvo que salir del entrenamiento y es verdad que otros días ha sentido molestias y hemos decidido jugar y, después del entrenamiento de ayer, yo creo que hablamos con los médicos, hablé con él y creíamos que lo mejor era que parase, que se recuperase al 100 %, que volviese en un estado de forma de confianza y sin molestias para todo lo que viene, que evidentemente es muy importante y, a partir de ahora, esperar. Vamos a ver si es cuestión de días, esperemos que no se alargue muchísimo, pero el tiempo que haga falta para que Mbappé recupere esa confianza y desaparezcan las molestias". Tras ello, las dudas en torno a la vuelta del delantero del Real Madrid empezaron a surgir en el conjunto blanco, pero las distintas informaciones, además de las palabras del propio técnico apuntaban a que su regreso se daría cuando esas dolencias acabasen definitivamente.

De esta manera, el regreso de Mbappé se podría dar en la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League contra el Manchester City, fijado para el martes 17 de marzo a las 21:00 horas, tal y como ha informado la Cadena Ser: "Pues en tres semanas podría volver si todo va bien, esperemos que sí, Mbappé, para la vuelta de la Champions en estos octavos de final contra el Manchester City. Es el martes 17 de marzo, se marca con una X en el calendario del Real Madrid y ese día, si todo va bien, podría volver Mbappé a jugar con el equipo blanco".

Los partidos que se perdería Mbappé en el Real Madrid

En este sentido, Mbappé ya fue baja el pasado miércoles para disputar la vuelta de dieciseisavos de final de UEFA Champions League contra el Benfica. Tras ello, el delantero francés será una de las ausencias en la convocatoria de Arbeloa para recibir mañana al Getafe en el Bernabéu, así como para visitar al Celta de Vigo en Balaídos el próximo viernes seis de marzo. Además, el jugador del Real Madrid se quedaría fuera también para el importante encuentro frente al Manchester City, en la ida de octavos de Copa de Europa. Por último, el ex del PSG no disputaría el choque ante el Elche del 14 de marzo, por lo que ya volvería en la siguiente cita de los merengues, que es contra los de Guardiola en el Etihad.