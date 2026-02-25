El plan que señala Mbappé en el Real Madrid tras la decisión tomada ante el Benfica

El delantero francés se marca una hoja de ruta tras quedar nuévamente fuera de la convocatoria para recibir al conjunto de Mourinho esta noche en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de UEFA Champions League

El Real Madrid confirmó la convocatoria para enfrentarse al Benfica con diferentes novedades. Las bajas de jugadores como Rodrygo, Bellingha, Militao, Ceballos y Huijsen eran significativas sabiendo la importancia del choque de hoy ante los de Mourinho. Sin embargo, una ausencia llamó por encima del resto, la de Mbappé. El delantero francés, que se quedó en el banquillo en el encuentro ante la Real Sociedad del pasado 14 de febrero, tiene decidido no volver a vestirse de corto hasta que los problemas en su rodilla izquierda estén completamente solucionados.

Una decisión que va a dar de qué pensar en el Real Madrid

Mbappé no va a poder participar en el encuentro de esta noche ante el Benfica. El francés sigue sintiendo dolor en la rodilla izquierda y Arbeloa ha decidido dejarle fuera de la lista para recibir a los de Mourinho en el Bernabéu. Por ello, todo apunta a que Gonzalo García será el sustituto del ex del PSG en el once inicial, donde estará Vinicius, ante la ausencia de jugadores como Rodrygo y Bellingham. Con la ausencia de hoy, el internacional con Francia se ha perdido un total de cinco encuentros con el conjunto blanco por el mismo motivo, frente al Manchester City, Betis, Atlético de Madrid y Albacete. Además, viajó a Arabia para disputar la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y Xabi Alonso le introdujo en el campo cuando restaban 15 minutos.

Por otro lado, las palabras de Arbeloa, en la rueda de prensa previa al partido contra el Benfica, se han visto contradichas con la convocatoria que ha publicado el Real Madrid, con la ausencia de Mbappé. El técnico salmantino, por su parte, fue muy claro ante los medios de comunicación, afirmando que el francés estaba listo para vestirse hoy de corto: "Kylian está preparado para jugar mañana, que a día de hoy, a estas horas, es lo más importante. Claro que lleva varias semanas, y todo el mundo lo sabe, sobre todo, y lo que quería poner yo en valor es el compromiso que está demostrando con sus compañeros, con su equipo, con su entrenador, con el club, con sus aficionados. Creo que es muy importante poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian, que esté intentando ayudarnos en el campo, es un jugador diferencial. Está listo para mañana, que seguro que le vamos a necesitar y que haga un gran partido".

Mbappé, a la espera de solucionar definitivamente su lesión

De esta manera, el Diario Marca ha informado que Mbappé no va a volver a jugar hasta que sus problemas en la rodilla izquierda se solucionen de manera definitiva. Además, la misma fuente apunta que el objetivo del delantero del Real Madrid es estar al cien por cien para los octavos de final de la UEFA Champions League, en el caso de que los de Arbeloa se clasifiquen, que se jugarán el 10 y 11 de marzo, la ida, y 17 y 18 del mismo mes, la vuelta. Por ello, todo apunta a que el jugador será baja para la visita del Getafe al Bernabéu este lunes, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, y manteniendoi la incógnita con el importante choque en Balaídos frente al Celta de Vigo, fijado para el sábado siete de marzo a las 21:00 horas.