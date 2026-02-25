Oficial: La UEFA desestima el recurso del Benfica y Prestianni no podrá jugar en el Bernabéu

El presunto insulto racista del jugador del Benfica a Vinicius le va a dejar sin jugar contra el Real Madrid esta noche en el Bernabéu, en el importante encuentro correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de UEFA Champions League

El Real Madrid recibirá esta noche al Benfica, en el encuentro correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League. Uno de los grandes focos del partido en el Bernabéu iba a estar en Prestianni, tras lo ocurrido con Vinicius en la ida, que tuvo lugar en el Estadio Da Luz. Sin embargo, la UEFA, que suspendió provisionalmente al argentino por el presunto insulto racista al brasileño, ha confirmado dicha sanción tras la apelación del conjunto portugués. Por ello, Mourinho tendrá que introducir una variante en su once inicial.

La UEFA no cede ante el Benfica por Prestianni

Por un lado, Arbeloa fue muy claro en su rueda de prensa, previa al encuentro contra el Benfica, por la sanción a Prestianni: "No, no hemos hablado y mi opinión sigue siendo la misma que la semana pasada. Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha sido y ha abanderado esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan, en una bonita pancarta antes de los partidos, y espero que aproveche la oportunidad". Asímismo, Courtois explicó sus sensaciones sobre el castigo al jugador argentino por el presunto insulto racista: "Yo creo que estamos ante un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas. Nosotros, en el vestuario, al final sabemos lo que nos ha contado Vinicius. Tampoco quiero individualizar, porque ha pasado en muchos momentos en el fútbol. No sólo en el campo, también en el estadio. Y hay que acabar ya con eso. Al final, la UEFA decide lo que tenga que decidir. Ahí, los jugadores no importamos. Pero yo creo que sí es un mensaje".

Tras ello, la UEFA castigó, de manera provisional, a Prestianni con un partido de sanción, que lo debía de cumplir esta noche ante el Real Madrid. Sin embargo, el Benfica apeló esta decisión, en su intento de que pueda ser estimada y el argentino pudiese jugar el importante duelo de Champions League en el Bernabéu. No obstante, el organismo europeo no ha cedido finalmente, explicándolo de esta manera: "Se desestima el recurso interpuesto por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026. El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible".

La reacción de Prestianni a la sanción definitiva de la UEFA

Por ello, Vinicius y Prestianni no se verán las caras esta noche en el Bernabéu, aunque podrían coincidir en la zona de vestuarios o túnel antes de salir al terreno de juego. En cualquier caso, Mourinho ya sabe que no podrá contar con la figura del argentino para el choque ante el Real Madrid, sabiendo que además fue titular en el encuentro de ida en el Estadio Da Luz, que decidió el brasileño con un gran gol. De esta manera, se abren las variantes en el equipo portugués, con grandes opciones de que Schjelderup repita en banda izquierda, junto con Rafa Silva y Pavlidis. Por último, la opción de Dodi Lukebakio puede ser real, pese a los pocos minutos que ha disputado tras su dura lesión, o el caso de Lopes Cabral, que entró en el once el pasado sábado para el partido liguero ante el AFS.

Además, Prestianni ha reaccionado en su cuenta de X a la sanción definitiva de la UEFA: "Pegar una piña sin pelota se puede se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan".