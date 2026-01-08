Xabi Alonso atiza a Simeone y suelta la 'bomba' con Mbappé: "Viaja mañana a Arabia Saudí"

El entrenador del Real Madrid reprendió al técnico del Atlético y recordó que "no todo vale", al valorar sus intentos por provocar a Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España

Más allá de la victoria del Real Madrid, que dará paso al Clásico ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, el derbi ante el Atlético de Madrid disputado en Arabia Saudí estuvo marcado por el pique entre Diego Simeone y Vinicius. En la primera mitad, el argentino trató de provocar al brasileño gritándole que Florentino Pérez acabará echándolo del conjunto blanco. Y cuando fue sustituido ya en la segunda parte, volvió a dirigirse a él para recordarle los silbidos del público, provocando un enfrentamiento que le costó la amarilla a ambos.

Tras el choque, como no podía ser de otro modo, Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se refirió a dicho episodio para criticar el comportamiento de su homólogo rojiblanco. "No me ha gustado el momento, he visto que el Cholo le ha dicho algo a Vinicius y para mí esas cosas traspasan el respeto que hay que tener por el compañero, luego he visto lo que ha dicho y no me gusta que se dirijan así a mis jugadores, yo no me dirijo así a los rivales y no todo vale", afirmó el tolosarra, que justificó además el cambio del propio Vinicius por el agujero que se estaba creando en su costado: "Estaban allí acumulando gente, haciendo las rupturas por pasillo de dentro y de fuera y había que darle solidez a esa banda".

El resultado por encima del juego

En cuanto al partido en sí, el preparador blanco puso en valor el pase a la final por encima del juego desplegado por su equipo, que ni estuvo demasiado fino y se vio superado en muchos momentos por el Atlético. "Es un partido de semifinal, haber marcado pronto te da esa ventaja que quieres defender, ha habido fases de defender largo tiempo pero el objetivo era pasar a la final y estamos contentos de poder jugar la final el domingo. Te condiciona un poco el 0-1, pero hay que interpretar en cada momento, no era la idea defender el partido, el objetivo es ganar el partido y estamos en la final", explicó en Movistar.

El cambio de Rüdiger y la recuperación de Mbappé

Por otro lado, Xabi Alonso se refirió al estado físico de Rüdiger, al que tuvo que reemplazar en la segunda mitad tras haber llegado muy justo al choque. "Ha hecho un gran esfuerzo, ha durado lo que ha durado y después de los cambios hemos tenido una fase que nos estabilizamos hasta los últimos diez minutos que tuvimos que sujetarnos", comentó.

Pero la 'bomba' la soltó en rueda de prensa, donde desveló que Mbappé está listo para ser de la partida ante el Barça tras quedarse inicialmente en la capital de España por sus problemas en la rodilla izquierda, que ya le impidieron jugar el pasado domingo ante el Real Betis. "Viaja mañana y el partido será diferente. Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas. Tiene las mismas posibilidades de jugar que el resto de los convocados", sentenció.