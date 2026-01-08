Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo el partido de la Supercopa de España en vivo online

El Barcelona ya espera en la final a blancos o colchoneros, que disputarán un derbi en Arabia Saudí al que llegan envueltos en dudas por su trayectoria en LaLiga. La Supercopa de España se presenta como una oportunidad para espantarlas, pero también puede dejar muy tocado al perdedor

¡Buenas tardes! Atlético de Madrid y Real Madrid disputan en Yeda la segunda semifinal de la Supercopa de España en busca del pase a una final en la que ya espera el FC Barcelona tras su goleada sobre el Athletic Club. Arabia Saudí será el escenario de un derbi madrileño al que ambos equipos llegan envueltos en dudas por su rendimiento en LaLiga, por lo que se presenta como una gran oportunidad para espantar los fantasmas, pudiendo quedar por contra muy tocado el perdedor. ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales del partido, les dejamos toda la información sobre los posibles onces de Xabi Alonso y Diego Simeone de cara a un choque de alto voltaje.

Los jugadores del Atlético de Madrid ya han abandonado su hotel de concentración para desplazarse al estadio Al Jawhara, la 'Joya Radiante' en castellano.

Todo listo en el Estadio Rey Abdullah. O como se le conoce, Al Jawhara, 'La Joya Radiante', un recinto con capacidad para 62.345 espectadores que fue inaugurado en marzo de 2014.

Mucho se ha hablado en los días previos de las desiguales ganancias de cada equipo participante. Por este partido, por ejemplo, el Real Madrid se embolsa 6 millones de euros, mientras que el Atlético de Madrid ganará tres veces menos: dos millones. Quien logre el pase a la final se llevará otros 1,4 kilos, mientras que al ganador del torneo le corresponderán dos millones más.

¡Y TAMBIÉN ESTÁ YA EL ONCE DEL REAL MADRID! Los elegidos por Xabi Alonso son Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.

En el Real Madrid, el once es el esperado, el mismo que goleó al Real Betis en la última jornada de LaLiga, con Gonzalo en lugar del lesionado Mbappé. En el Atlético, por su parte, Diego Simeone sorprende dando entrada en el centro del campo a Gallagher en lugar del también lesionado Pablo Barrios , aunque todas las quinielas apuntaban a Johnny Cardoso.

La Supercopa de España ha reunido también en Arabia Saudí a 17 presidentes de equipos de Segunda Federación que han viajado totalmente gratis para ver al torneo, con el objetivo de crear comunidad entre clubes para generar sinergias positivas en el fútbol español.

El único derbi de esta campaña entre Atlético de Madrid y Real Madrid se saldó con un contundente 5-2 a favor de los rojiblancos en el Metropolitano. No obstante, en la Supercopa de España, los blancos se impusieron en una semifinal idéntica hace dos años, con un trepidante 5-3 en la prórroga. Además, también ganaron en 2020, cuando el conjunto de Simeone disputó su última final de este torneo. Los penaltis decidieron aquel intenso enfrentamiento sin goles, también en Yeda.

El cambio de reglamento en la Supercopa de España provoca que se hay empate al final del tiempo reglamentario nos vayamos directamente a la tanda de penaltis para conocer al rival del Barcelona en la final.

Los jugadores de ambos equipos ya han tenido una primera toma de contacto con el césped, que presenta un estado impecable.

Todo listo en los vestuarios de ambos equipos. ¡Falta menos de media hora para que comience a rodar el balón en Yeda!

"Son los jugadores los que tienen que resolver, hemos preparado el partido, el rival es bueno, habrá momentos de dominar y otros momentos de aguantar y todos los momentos serán importantes", ha señalado el técnico del Real Madrid en Movistar, donde ha asegurado además que "los jugadores de banquillo también pueden tener un gran impacto". También ha aclarado que " Rüdiger juega con todas las garantías , nos ha dicho que está bien".

Mayoría de aficionados del Real Madrid en las gradas. Los jugadores del Atlético, por contra, se han llevado más abucheos al salir a calentar.

¡Espectacular juego de luces en la previa del encuentro! Los escudos de ambos equipos lucen sobre el césped de un estadio lleno hasta la bandera para ver este auténtico partidazo.

¡ARRANCAAAA EL PARTIDO EN YEDA! En juego la segunda semifinal de la Supercopa de España entre Atlético y Real Madrid.

¡GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Vaya golazo de falta directa de Fede Valverde en el primer minuto de juego. Parecía demasiado lejana, pero el zapatazo del uruguayo ha sido tremendo, aunque no es menos cierto que la barrera estaba mal colocada y Oblak poco ha podido hacer.

Despeja Rüdiger el centro de Marcos Llorente. Trata de responder el Atlético al mazazo que ha supuesto el tempranero tanto del conjunto blanco, que juega claramente de local, pues casi todo el público les anima y silba cada acción de los colchoneros.

Córner a favor del Atlético, que ha optado por sacarlo en corto. La jugada acaba con un centro bajo de Koke y el despeje fácil de la zaga madridista.

¡Qué atento ha estado Oblak! Se la dejó corta Marcos Llorente en su cesión y el meta tuvo que despejar en largo cuando Vinicius ya presionaba en busca del esférico. Desde el gol, el Real Madrid se ha limitado prácticamente a defenderse, pero trata de salir ahora desde atrás.

¡Providencial Rüdiger! Se cruzó el central para evitar que Julián pudiera controlar un gran pase de Baena y plantarse en un mano a mano ante Courtois. Antes fue Llorente quien metió el pie para evitar que Vinicius se fabricase una buena ocasión de gol en el área contraria.

¡Arribaaaaa! Era muy difícil el golpeo de Sorloth, que le había ganado la pelea a Asencio, pero disparó muy alto tras un centro lateral.

¡Pide penalti Giuliano! El colegiado dice que no hay nada porque se plantó ya en el área desestabilizado, pese al leve contacto de Camavinga.

El Atlético tiene más el balón ante un Real Madrid que falla más de lo debido en cuanto le presionan. Sin embargo, los rojiblancos no logran traducir ese dominio en ocasiones claras. Ha habido un disparo desviado de Julián y ahora la zaga blanda despeja un nuevo córner.

¡La ha tenido Rodrygo! No estaba apareciendo el brasileño, pero se ha ido a toda velocidad por banda, se ha plantado en el área y se ha sacado un gran recorte, pero con todo a favor disparó blando y despejó Obkak. ¡Y otra para el Real Madrid! Cabeceó alto Vinicius tras un centro desde la derecha.

¡Misil de Banea! Se sacó un zapatazo lejano al que responde Courtois, atento para despejar . ¡Y paradón del belga! Sorloth cabeceó a la salida de un córner y se encuentra con una gran estirada del cancerbero blanco.

¡Fueraaaa! Parece que no se la esperaba Sorloth en el segundo palo tras el centro de Gallagher. La rozó Asencio en su intento de despeje y eso despistó al noruego. Está apretando bastante el Atlético en busca del empate.

¡Triple ocasión del Atlético! Roba Baena ante Camavinga, que pidió falta, y su disparo lo despeja Courtois. Luego chuta Julián y el balón toca en Tchouauméni. Y por el último, el envío de Gallagher se marcha fuera.

¡FINAAAAL DEL PRIMER TIEMPO! Nos vamos al descanso con la momentánea victoria del Real Madrid gracias al tempranero gol de Fede Valverde.

¡ARRANCAAAAAA LA SEGUNDA MITAD! Pone el balón en juego el Atlético de Madrid, que busca desde ya el empate.

¡Providencial Rüdiger! Ha entrado con todo para evitar el remate de Julián Álvarez y manda a córner el servicio de Ruggeri desde la izquierda. Ha salido de nuevo el Atlético mandando en el partido.

¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Rodrygo recibe el pase de Valverde por dentro y se planta en el mano a mano ante Oblak para resolver con calidad con su pierna derecha. No estaba fino el conjunto banco, pero le sale perfecto su plan de estar agazapado y en la primera salida que ha tenido resuelve con su calidad.

¡GOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO! Recorta distancias Sorloth con un cabezazo inapelable en el segundo palo tras el centro de Giuliano. Le ganó fácil a Asencio, pero es Vinicius quien falla antes al mirar cómo central el jugador colchonero sin presionarlo.

Ojo que se ha quedado Rodrygo tendido en el césped, aunque de momento parece que se recupera.

Ahora el Real Madrid está teniendo más el balón y consigue frenar de ese modo las acometidas rojiblancas. Se han colocado Tchouameni y Carreras como centrales.

