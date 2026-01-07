Manu Carreño atiza a Simeone: "Ya ni pelea por los títulos"

Aunque sigue vivo en la Champions y en la Copa del Rey y afrontará este jueves las semifinales de la Supercopa de España, su papel en LaLiga pasa factura al cuadro rojiblanco, que se encuentra a once puntos del liderato del Barcelona

El Atlético de Madrid no ha comenzado 2026 de la mejor manera. El empate de la pasada jornada en Anoeta ante la Real Sociedad (1-1) ha dejado a los colchoneros a once puntos ya del liderato que ostenta el FC Barcelona a las puertas de comenzar la segunda vuelta. Cuarto clasificado, con cinco puntos de renta y un partido más disputado que el Espanyol, todo apunta a que su objetivo en el campeonato no es otro que amarrar una plaza de Champions, competición en la que pelea por entrar en el 'top 8' y pasar directamente a octavos.

De forma paralela, además, el conjunto rojiblanco ha conocido este miércoles que el Deportivo de La Coruña será su rival en octavos de la Copa del Rey. Todo ello, a las puertas de enfrentarse este jueves al Real Madrid en el segunda semifinal de la Supercopa de España que ya se celebra en Arabia Saudí. Las opciones de tocar plata, por tanto, siguen latentes. Pero hay quien ya no confía en la dirección de Diego Simeone, que cumple su decimoquinta temporada en el Atlético.

La peligrosa "zona de confort" de Diego Simeone

Así lo ha expresado Manu Carreño, presentador de 'El Larguero' de la Cadena SER, donde ha dado a entender que la falta de presión juega en contra de un club que el pasado verano fue el que más gastó en fichajes de toda LaLiga. "Yo creo que el Cholo, al cual admiro, como hacemos todos por lo que ha hecho profesionalmente y por el lugar donde ha puesto al Atlético, lleva un cierto tiempo donde se ha instalado en una zona de confort que no es buena. Yo creo que sigue siendo exigente en los entrenamientos y no descansa nunca, pero creo que al final llega un momento donde estás en esa zona que nadie te dice nada si eres tercero, o cuarto”, expñlicó.

“Nadie le dice nada si no gana un título porque como se supone que está el Real Madrid o Barcelona… pues no pasa nada y esa zona de confort creo que no es buena”, añadió el periodista, que sorprendió al atizar al técnico argentino por lo que viene haciendo esta temporada: "El Cholo lleva muchos años sin título y este Atlético tiene que pelear por ellos. El problema es que este Atleti del Cholo Simeone ya ni los pelea”.

El sueño de la Champions

Mientras tanto, en el Metropolitano siguen soñando a lo grande, más si cabe tras el desembarco de Apollo Sports Capital como principal accionista de la entidad. Asó lo ha dejado patente su presidente, Enrique Cerezo, que abandonará su cargo tras un periodo de transición que se prolongará entre tres y cuatro años.

"La Champions es el único título que queda por conquistar al Atlético de Madrid. Es un título que hemos estado tres veces a punto de lograrlo y las tres veces en los últimos minutos o segundos se nos ha escapado. Pero espero que el fútbol o la Champions nos devuelva esa oportunidad y podamos estar en breve en otra final. Ojalá la ganemos el próximo año", señaló recientemente el dirigente rojiblanco, que confía ciegamente en Diego Simeone pese a las críticas.