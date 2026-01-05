Simeone y el Atlético de Madrid se refuerzan con Johnny Cardoso: "Tiene esa intensidad que el equipo necesitaba"

El estadounidense volvió a tener minutos en el Atlético de Madrid, que duda con la presencia de Barrios para el siguiente partido de la Supercopa de España. La intensidad que le imprimió al juego la entrada de Johnny Cardoso sorprendió a Simeone que aseguró necesitarlo esta temporada

El resultado ante la Real Sociedad en Anoeta fue la peor de las noticas para un Atlético de Madrid que se desvanece de la lucha por LaLiga y que vuelve a dejar en evidencia las malas sensaciones que atraviesa el cuadro de Simeone. La desesperación del argentino fue tal ante una Real Sociedad muy superior que dio un volantazo durante el encuentro y al minuto 70 de partido ya había agotado los cambios. El más deseado por Simeone y por el Atlético de Madrid fue el de Johnny Cardoso, que volvió a ser importante en el juego del cuadro rojiblanco. Con su vuelta, tanto el equipo colchonero como el entrenador argentino se refuerzan volviendo a ver una versión del estadounidense que escasea en el centro del campo rojiblanco.

Simeone, necesitado de la intensidad de Johnny Cardoso

Al ver que la Real Sociedad era muy superior al equipo rojiblanco y con Pablo Barrios tocado en el centro del campo, Simeone miró al banquillo y encontró la solución perfecta a los males del Atlético de Madrid. Cardoso se puso el peto y saltó a calentar. A falta de media hora para el final, Simeone dio entrada al estadounidense que completó un partido muy serio en el centro del campo, aumentó la intensidad de los rojiblancos e incluso asistió a Griezmann para dejarlo solo ante Remiro, aunque el vasco le ganó la partida al galo. Tras el partido, Simeone se mostró muy satisfecho con el rendimiento de Cardoso al que se aferra de cara a la Superciopa de España en Arabia Saudí. "Johnny Cardoso entró bien, me gustó, la verdad que entró sobre todo con ese ritmo, esa intensidad que el equipo necesitaba, asistió muy bien Antoine en la jugada esa, que tuvo la posibilidad de hacer el gol, esperemos que pueda mantener ese ritmo porque lo necesitamos", destacó el 'Cholo'.

Oportunidad en el Atlético de Madrid para Johnny Cardoso que depende de Pablo Barrios

Johnny Cardoso, para reafirmarse en el Atlético de Madrid, deberá aprovechar la oportunidad que Simeone pueda brindarle en la Supercopa de España ante el Real Madrid, aunque todo dependerá de la evolución de Pablo Barrios que se retiró con molestias del duelo frente a la Real Sociedad: "Decidimos sacarlo, esperemos que sea solo eso, molestias en el sóleo", comenzó diciendo Simeone. "Ya veremos si Pablo Barrios nos puede acompañar o no para los próximos partidos", dejó caer el entrenador del Atlético de Madrid que incrementa la duda acerca del estado físico del '8' rojiblanco para el primer partido de la Supercopa de España.