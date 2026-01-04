Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid: Matarazzo se estrena con notable

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid sellan el empate en el primer encuentro del año y en el estreno de Matarazzo en la Real Sociedad

Matarazzo se estrena con notable en la Real Sociedad que empató ante un Atlético de Madrid que estuvo sometido durante gran parte del partido ante los donostiarras. Un gol de Sorloth adelantó a los colchoneros, aunque la alegría del gol duró muy poco gracias al gol de Guedes con el sello inconfundible de Matarzzo, que ya se nota su mano en el conjunto de San Sebastián.

Mejoría donostiarra con polémica final

La primera parte tuvo dominio 'txuri-urdin' e incluso un gol anulado, con mucha polémica a la Real Sociedad. Oyarzabal avisó pronto con un disparo desde la media luna del área, pecando de egoísmo ya que Guedes le acompañaba completamente solo a su lado. El capitán vasco se disculpó y sí le cedió el balón en la siguiente jugada, aunque el luso no atinó a rematar a puerta. Julián Álvarez fue el que más se acercó por parte del Atlético de Madrid con una volea en el área que se fue por encima del travesaño y un zurdazo esquinado que tocó el lateral de la red. Con el paso del tiempo, la real Sociedad se hizo más dueña del partido y anuló a los rojiblancos. Al término del primer tiempo, a falta de un minuto, los donostiarras encontraron el premio del gol después de que Sorloth, intentando despejar el balón parado de Carlos Soler, introdujese de cabeza el balón en su propia portería para hacer el 1-0. Anoeta se cayó con el gol, pero la alegría duró menos que una pompa de jabón ya que el colegiado, por orden del VAR, anuló el tanto por fuera de juego de Brais Méndez. El gallego no tocó el balón, pero sí hizo por rematar, por lo que los colegiado entendieron que el gol no debía subir al marcador.

El primer gol de la era Matarazzo, con el sello inconfundible del estadounidense

La segunda parte comenzó con muchísima intensidad, y con un gol tempranero de Sorloth. Guedes probó suerte con un chut lejano, pero el noruego fue el que encontró el premio del gol tras una carrera explosiva de Giuliano, que puso un centro medido a la cabeza del noruego. Sin oposición, el '9' del Atleti batió a Remiro. Pero la respuesta de la Real Sociedad no tardó en llegar. Un gran contragolpe, 'made in Matarazzo' terminó con Kubo cediéndole el balón al segundo palo a Guedes que controló y fusiló a Oblak con un trallazo a la escuadra. Tras el gol, la Real Sociedad se vino arriba y Simeone gastó los cambios en el minuto 70, ya sin Baena y Julián Álvarez en el terreno de juego.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes (Marín, m.72), Carlos Soler, Brais Méndez (Óskarsson, m.88); Guedes (Barrenetxea, m.72), Barrenetxea y Kubo (Zakharyan, m.88).

1 - Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubil, Hancko, Ruggeri (Le Normand, 46); Simeone, Barrios (Gallagher, m.46), Koke (Raspadori, m.72), Baena (Cardoso, m.59); Julián (Griezmann, m.59) y Sorloth.

Goles: 0-1, m.50: Sorloth; 1-1, m.56: Guedes.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Guedes (13), Caleta-Car (45) y Oyarzabal (75) por la Real Sociedad; y a Ruggeri (44) y Raspadori (78) por el Atlético de Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 18ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 31.576 espectadores.