Real Sociedad - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Atlético de Madrid vivirán uno de los duelos más interesantes de la jornada 18 en LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Atlético de Madrid se verán las caras este domingo a partir de las 18:30 en el Estadio de Anoeta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports. El duelo entre donostiarras y madrileños llega con una importante diferencia de puntos en la tabla y con el estreno de Matarazzo en el banquillo realista.

Así, la Real Sociedad llega a este encuentro con 17 puntos y con los puestos de descenso a Segunda división acechando a los vascos. Por parte del Atlético de Madrid, los de Simeone no deben despistarse, menos aún cuando el Villarreal le superó este pasado sábado tras vencer al Elche en el Martínez Valero. Los colchoneros suman 37 puntos y si quieren recuperar la tercera plaza de LaLiga EA Sports deberán sacar los tres puntos ante la Real Sociedad.

Horario y dónde ver en TV y online el Real Sociedad - Atlético de Madrid

El duelo entre Real Sociedad y Atlético de Madrid se disputará a partir de las 18:30 en el Estadio de Anoeta. En TV podrá seguirse el encuentro entre Real Sociedad y Atlético de Madrid a través de DAZN en las diferentes plataformas en las que está disponible este canal. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir en directo y online la previa, el minuto a minuto más completo, la crónica y las reacciones de los protagonistas que disputan Real Sociedad y Atlético de Madrid. Todas las noticias que se produzcan en el encuentro entre Real Sociedad y Atlético de Madrid podrá leerlas en ESTADIO Deportivo.