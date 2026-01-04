Real Sociedad - Atlético de Madrid, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 18 de LaLiga entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en Anoeta, con el estreno de Matarazzo en el banquillo local

¡Buenas tardes y bienvenidos a Anoeta! En el día de hoy les narraremos el debut de Matarazzo en el banquillo de la Real Sociedad ante todo un Atlético de Madrid ¡Arrancamos con la previa!

El técnico estadounidense, que se estrenará este domingo en el banquillo local, ha avanzado, en una rueda de prensa, que la Real saldrá "con todo, para tratar de ganar y hacer un buen partido", si bien ha explicado que es consciente de "la dificultad del rival". "Estoy muy preparado porque veo que los jugadores están preparados. Hemos tenido una semana muy positiva y no puedo esperar al partido de mañana", ha señalado.

El atacante internacional italiano es pretendido por el Roma. Fichado el pasado verano al Nápoles, por unos 22 millones de euros, en el primer semestre de la temporada Raspadori ha disputado 14 partidos en el equipo rojiblanco, sólo cuatro de ellos de titular, con dos goles, dos asistencias y una actuación clave en el triunfo por 0-1 en Getafe. “Seguir trabajando en la responsabilidad que siempre ha tenido Raspadori desde el primer día que llegó, en el compromiso, en el trabajo, en su dedicación… Cómo entrena no indica absolutamente nada relacionado a una salida, pero esto es fútbol y todo puede cambiar de un día para otro”, valoró Simeone en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda.

El Atlético de Madrid viaja hasta San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, que estrena entrenador en el banquillo. Matarazzo debutará como técnico 'txuri-urdin' en Anoeta ante los aficionados de la Real Sociedad que se encomiendan al estadounidense para remontar una temporada nefasta del cuadro donostiarra.

Pellegrino Matarazzo se estrena en el banquillo de la Real Sociedad

Al Atlético de Madrid le espera la nueva Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que echa a andar este nuevo año en una situación crítica y con gran necesidad de puntuar. El primer escollo para el estadounidense no será otro que uno de los candidatos a todo como el Atlético de Madrid. Pero en San Sebastián todo pasa por la actuación de los suyos tras dejar atrás un 2025 con números de descenso. El propio Matarazzo confesó en la rueda de prensa de su presentación que la Real tiene buenos jugadores, pero hay que sacarles todo el potencial. Para ello, en el primer once de 'Rino', como le gusta que le llamen, puede haber novedades tanto en piezas concretas como en el dibujo. En su primera convocatoria, Matarazzo ha citado a los ‘potrillos’ Kazunari Kita, central nipón, e Ibai Aguirre, pivote guipuzcoano, para suplir las bajas por sanción de Igor Zubeldia y Jon Gorrotxategi, ambos con cinco cartulinas amarillas.

Al Atlético de Madrid solo le sirve la victoria

Al cuadro rojiblanco, por su parte, solo vale ganar. A nueve puntos del liderato del Barcelona, a cinco de la segunda posición del Real Madrid y dos por encima de la cuarta plaza del Villarreal, es el único resultado que lo sostiene en la competencia por LaLiga, la exigencia a la que se ha obligado el propio Atlético por sus números visitantes del inicio de la temporada, mejorados en las últimas citas. Aunque es cierto que ha perdido en dos de sus cinco desplazamientos más recientes en el campeonato (3-1 contra el Barcelona y 1-0 con el Athletic Club), también ganó en los tres restantes (0-2 al Betis, 0-1 al Getafe y 0-3 al Girona), aparte de vencer también en la Liga de Campeones al PSV (2-3) y en la Copa del Rey frente al Atlético Baleares (2-3). Pero es una reacción que debe confirmar todavía en cada duelo, siempre en revisión. El déficit es visitante siendo tan seguro como es en casa: 25 de 27 puntos en sus nueve choques en el Metropolitano en este ejercicio, a donde volverá después en dos jornadas seguidas, frente al Alavés y el Mallorca. Antes necesita ganar en San Sebastián.