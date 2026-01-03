Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, sobre Kubo: "Tuve el privilegio de trabajar con varios jugadores japoneses en la Bundesliga y fueron experiencias muy positivas"

El entrenador de la Real Sociedad, en su primera rueda de prensa previa a un partido de LaLiga, ha destacado la forma de trabajar de los japoneses, haciendo hincapié en Kubo. El niopón lleva una temporada muy apagada y Matarazzo trabaja codo con codo con el japonés para sacar a relucir su mejor versión

La Real Sociedad arranca su nueva era con Pellegrino Matarazzo en el banquillo 'txuri-urdin'. El estadounidense ha declarado que está "como loco" por estrenarse en su nueva aventura, esta vez en España. La necesidad del cuadro donostiarra empuja a la directiva a agarrarse al americano que ha empezado con mucha energía y gana su andadura en la Real Sociedad. Uno de los retos más exigentes que tiene por delante es la de encontrar la mejor versión de Kubo, que con el paso de los años, se ha ido apagando. Pellegrino Matarazzo, en rueda de prensa, asegura que está muy contento de trabajar con Kubo y que ya tiene experiencia al mando de varios jugadores japoneses, por lo que conoce de primera mano el trato con el jugador nipón.

Matarazzo sobre Kubo: "Tuve el privilegio de trabajar con varios jugadores japoneses en la Bundesliga y fueron experiencias muy positivas"

Sin Kubo, la Real Sociedad ha dado un bajón considerable. El japonés, lejos de dar un paso al frente, ha dado uno hacia atrás, aunque la nueva era que se aproxima en la Real Sociedad motiva a un Kubo que no tiene por opción salir de Anoeta. Su implicación desde la llegada de Matarazzo es ejemplar, típico de la clase japonesa que tanto deslumbra al técnico estadounidense. "Tuve el privilegio de trabajar con varios jugadores japoneses en la Bundesliga y fueron experiencias muy positivas. Estuve en marzo con mi familia en Japón durante dos semanas, me gusta la cultura y el pueblo japonés, y a nivel de fútbol es gente disciplinada, con enfoque", comenzaba diciendo Matarazzo que subraya también a Kita, el otro japonés de la Real Sociedad. "Pero no solo con Take, tenemos también a Kita con nosotros y es parte de la convocatoria; tiene el mismo enfoque que Kubo, un jugador excelente al que entiendo muy bien sus sentimientos, cómo piensa, y tengo muchas ganas de trabajar con él y conseguir lo mejor de él durante el resto de la temporada", aclara.

Matarazzo destaca el "potencial" de la Real Sociedad para ganar al Atlético de Madrid

Además, en cuanto al partido, Pellegrino Matarazzo ha comentado que la Real tiene "potencial para ganar", si bien es consciente de que el encuentro va a ser "un desafío" para su plantilla, que deberá ir "paso a paso" porque el Atlético es un "excelente equipo". "Tiene muy buenos jugadores y defiende muy bien", ha insistido. No obstante, se ha lamentado por el escaso tiempo del que ha dispuesto para trabajar, si bien lo ha aprovechado para comentar sus instrucciones a los futbolistas. "Todavía queda mucho para ver todo lo que queremos hacer", ha indicado.