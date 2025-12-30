Oskarsson se apunta al estreno de Matarazzo en la Real Sociedad

La Real Sociedad reincorpora a Oskarsson tras cuatro meses de baja y estará presente en el debut de Matarazzo en el banquillo blanquiazul. El islandés pretende encontrar su sitio en Anoeta de la mano del estadounidense que suma un nuevo reto a su aventura vasca con el ariete del cuadro donostiarra

La Real Sociedad ya ha dado el pistoletazo de salida a la nueva era de la mano de Pellegrino Matarazo. El estadounidense ha aterrizado en San Sebastián para relegar a Sergio Francisco en el banquillo de Anoeta tras un primer tramo de temporada frustrado en la Real Sociedad. Matarazzo aterriza con las pilar cargadas y enchufando a la plantilla, como pudimos observar en el primer entreno del americano como entrenador 'txuri-urdin'. El nuevo técnico blanquiazul ya empieza a barajar los posibles cambios que praprara para su debut, al que se apunta Oskarsson tras recuperarse completamente de los problemas físicos que arrastraba.

Oskarsson se apunta al debut de Matarazzo en la Real Sociedad

La Real Sociedad del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo ya ha echado a rodar en el José Luis Orbegozo de Zubieta. Con las vacaciones de Navidad y el cambio de año a la vuelta de la esquina, el club ha abierto las puertas y la afición no ha fallado: cerca de mil personas para alentar y apoyar a una Real en crisis. En lo deportivo, los futbolistas han vuelto al trabajo tras una semana de descanso, y la noticia positiva ha sido que Orri Oskarsson parece estar preparado para volver tras cuatro meses en el dique seco. El islandés está en plena forma para sumarse al plan de Matarazzo y encabezar, junto a Oyarzabal, la rebelión del gol en la Real Sociedad. Su vuelta y su rendimiento serán claves en los objetivos del combinado donostiarra y en el futuro del ariete en San Sebastián. De momento, tras un año y medio, Oskarsson no ha cuajado en la Real Sociedad y espera hacerlo a las órdenes de Matarazzo, que prepara un plan especial con el islandés.

Matarazzo confía en la capacidad goleadora de Oskarsson en su nuevo reto en la Real Sociedad

En su presentación como nuevo entrenador de la Real Sociedad, en cuanto a su conocimiento anterior sobre el club donostiarra, Matarazzo ha confirmado que conoce "muy bien al equipo". "He seguido mucho a la Real también en años anteriores. Hay que sacar la mejor versión de una gran plantilla", ha añadido Matarazzo, quien no se ha referido a ningún jugador en concreto. Oskarsson es uno de los retos a corto plazos del estadounidense que confía en el islandés para encabezar junto a Oyarzabal la punta de ataque del cuadro donostiarra. Antes de caer lesionado, el atacante ya se había estrenado esta temporada como goleador en Anoeta y estaba siendo uno de los pocos puntos positivos en un arranque de curso infame de la Real Sociedad.