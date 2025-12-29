Pellegrino Matarazzo pone las pilas a los jugadores de la Real Sociedad: "Hay que darlo todo"

El entrenador de la Real Sociedad escucha el clamor de los aficionados presentes en el primer entrenamiento de Matarazzo como nuevo técnico donostiarra. "Hay que darlo todo" repetía la hinchada que se encomienda al estadounidense

La Real Sociedad regresa al trabajo tras las vacaciones de Navidad. El año nuevo espera al combinado 'txuri-urdin' que busca alzar el vuelo de la mano de su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, que se estrenará en LaLiga ante el Atlético de Madrid. El estadounidense ha llegado a Zubieta con las ideas claras y poniendo las pilas a los jugadores de la Real Sociedad que desde el minuto 1 obedecen las órdenes del nuevo técnico. "Hay que darlo todo" ha sido la frase que ha sonado con más fuerza en el primer entrenamiento de la era Matarazzo. La intensidad y la entrega es innegociable para el americano.

Matarazzo se graba a fuego el clamor de la afición de la Real Sociedad

La primera toma de contacto de Matarazzo con los jugadores de la Real Sociedad ha sido positiva. El estadounidense ha conocido a los jugadores con los que trabajará lo que resta de temporada ha dejado muy claro, de forma escueta, su mensaje al unísono de los aficionado presente en el entrenamiento. "Hay que darlo todo" subrayaban los aficionados a sus jugadores y a Matarazzo que comparte el sentimiento de la grada y se graba a fuego el clamor de la hinchada. Con la presencia de loas aficionados, la presión y motivación para los jugadores es mayor que arrancan con compromiso el nuevo reto de la Real Sociedad. Además, en su carta de presentación a los jugadores, Matarazzo ha dedicado especial interés en conocer a Oyarzabal, capitán y artífice del que será el nuevo reto 'txuri-urdin'. El estadounidense espera contar con el apoyo y la mejor versión del de Eibar que será crucial en el renacer de la Real Sociedad.

Matarazzo empieza a sacar sus primeras conclusiones de cara al duro calendario de la Real Sociedad

Sobre el césped, la toma de contacto con el balón ha provocado que Matarazzo empiece a sacar sus propias conclusiones de cara a un calendario que juega una mala pasada en el estreno del estadounidense en los banquillos de Anoeta. La Real Sociedad arrancará el año frente al Atlético de Madrid en Anoeta. En la siguiente salida, el Getafe espera al equipo donostiarra en una visita dónde la Real Sociedad está obligada a ganar. Tras ambos choques y con el regreso a Anoeta, los blanquiazules deberán pasar el mal trago de enfrentarse al Barcelona que se marcha a las navidades como campeón de LaLiga. Antes del derbi, los vascos se medirán al Celta en la previa del que será uno de los duelos marcados en rojo en el calendario, el partido ante el Athletic Club en San Mamés. Sin tiempo para análisis, los donostiarras reciben al Elche y cerrará el ciclo de los primeros 7 partidos de Matarazzo en el banquillo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.