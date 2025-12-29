Batacazo para Álex Remiro y la Real Sociedad

El valor de mercado de Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, se desploma en un año atroz para el conjunto donostiarra que espera encontrar la mejor versión del meta internacional español de la mano de Pellegrino Matarazzo. Luis de la Fuente, el Mundial y la Selección española también jugarán un papel clave en la resurrección del vasco

La Real Sociedad regresa al trabajo de la mano de Pellegrino Matarazzo, nuevo técnico 'txuri-urdin'. El entrenador estadounidense ha conocido a toda su plantilla y empieza a sentar las bases de un proyecto que deberá tener un impacto inmediato si no quieren tener un susto en San Sebastián. Oyarzabal será la piedra angular en la delantera donostiarra, y Remiro lo seguirá siendo en la portería. El meta internacional español ha protagonizado una de las mayores caídas de valores en el mercado en este año que está a punto de cerrarse. El batacazo de Remiro ha sido de más de 10 millones de euros, un hecho que repercute de manera muy negativa en la Real Sociedad que confía que de cara a este 2026 el meta pueda revalorizarse y volver a encontrar su mejor versión.

El valor de Remiro en la Real Sociedad se desploma

Aunque Remiro está siendo de los pocos salvables esta temporada en la Real Sociedad, la fragilidad defensiva del cuadro donostiarra que viene mostrando en todo el 2025 pasa factura en el valor del meta vasco. El internacional español comenzó el año rondando los 25 millones de euros de valía, según la web Transfermarkt. En un año atroz para la Real Sociedad, el valor de mercado de Remiro se cae hasta los 14 millones de euros, 11 'kilos' menos que en enero. En lo que va de campaña, Remiro ha encajado 25 goles en 17 partido, una cifra muy elevada a la que nos tiene acostumbrado el vasco que, en las últimas temporadas, ha estado luchando por el Zamora de LaLiga junto a figuras como Jan Oblak o Courtois. Aún así, el meta sigue siendo un seguro bajo palos a la espera de una zaga que complemente sus actuaciones bajo palos.

Pellegrino Matarazzo, el Mundial y la fiabilidad a Remiro

La llegada de Pellegrino Matarazzo podría suponer un antes y después en Álex Remiro y en sus números, al igual que el Mundial lo será para su valor de mercado. Su participación casi asegurada en el próximo torneo internacional de selecciones supondrá un plus en su valía, a la altura de un acontecimiento como lo es un Mundial. Mientras tanto, el guardameta se centra en el nuevo plan defensivo de Pellegrino Matarazzo, que al igual que Sergio Francisco, apuesta por un modelo futbolístico basado en el ataque, algo que ha perjudicado los números del meta español. Aún así, Matarazzo da fiabilidad de una mejora en defensa a un Remiro que espera la resurrección de la Real Sociedad.