Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad: "Creo que, si eres capaz de invertir todo lo que tienes en lo que quieres, lo conseguirás"

La Real Sociedad presenta el lado más personal de Matarazzo, que se abre ante su nueva afición para darse a conocer y ganarse la confianza de la afición vasca

La Real Sociedad, para dar a conocer en profundidad a su nuevo técnico, Pellegrino Matarazzo, ha publicado una entrevista en los medios del club, sin dejar el fútbol a un lado, en la que el estadounidense ha mostrado su lado más personal. En ella, el nuevo técnico 'txuri-urdin' ha explicado sus raíces, su estado de ánimo y subraya, sobre su filosofía que "si eres capaz de invertir todo lo que tienes en lo que quieres, lo conseguirás", en relación a su nuevo reto en la Real Sociedad.

La filosofía de Pellegrino Matarazzo

"Las personas que se ponen límites no creen en ellas. Creo que se pueden hacer muchas cosas, esto puede venir de mi juventud en Estados Unidos, aprendí a ser muy optimista. Creo que, si eres capaz de invertir todo lo que tienes en lo que quieres, lo conseguirás."

Las raíces de Matarazzo

"Tengo una familia italiana, pero mis padres emigraron los dos a Estados Unidos para trabajar. Se conocieron allí, donde la comunidad italiana permaneció unida, como una gran familia. Por ello mi nombre es italiano y el primer idioma que aprendí es el italiano, pero claro luego mi juventud la pasé estudiando allí y aprendí el inglés, antes de ir a Alemania. ¿Cómo me llama la gente? Pellegrino, mucha gente ‘Rino’".

El fútbol pasa a un segundo plano a la hora de descansar

"En la familia, mi familia es muy, muy importante. Me gusta tomar café con mi mujer, jugar al Zelda con mi hijo, salir a pasear con mi perro… Y hago mucho deporte, salgo a correr, ando en bicicleta, voy al gimnasio, el deporte es muy importante para mi salud. Y leo, no mucho, pero sí leo algunos libros. Y, cuando tengo, me gusta viajar, conocer nuevos sitios y experiencias. He estado en Japón, Costa Rica, Tanzania".

Matarazzo, las matemáticas y el fútbol

"Sí tengo estudios, estoy agradecido por haber estudiado en la Universidad, fueron unos grandes años en mi vida. Y, por supuesto, que sé y tratar con datos, hacer un buen análisis pero, lo más importante, sé donde están los límites de los datos. No se puede dividir al espíritu humano en datos y este deporte siempre trata de personas".

Matarazzo se define como "ambicioso"

"Soy muy ambicioso, me mudé a Alemania sin saber una palabra de alemán y, sin jugar al fútbol profesional, me convertí en entrenador de la Bundesliga. Y ahora estoy aquí, muy, muy feliz de estar aquí".