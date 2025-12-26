Fracaso en la Real Sociedad: desde Umar Sadiq a Yangel Herrera

Umar Sadiq, Carlos Fernández, Zakharyan, Óskarsson, Javi López y Sucic son algunos de los nombres que llegaron a la Real Sociedad como fichajes prometedores y no han dado la talla por rendimiento y lesiones en el conjunto 'txuri-urdin'. A la lista se suma Yangel Herrera que sigue, de momento, el mismo camino que sus predecesores

La Real Sociedad despide un año 2025 cargado de malas noticias. Los resultados deportivos no han estado a la altura de lo esperado y por el banquillo de Anoeta han pasado 3 entrenadores. La decadencia 'txuri-urdin' ha supuesto un varapalo para la directiva que también cambió su estructura, especialmente en la parcela de la dirección deportiva. Los fichajes siguen siendo la tarea pendiente de la Real Sociedad que acumula varios fracasos en la plantilla, desde Umar Sadiq hasta, de momento, Yangel Herrera.

Umar Sadiq, el error más caro de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha invertido casi 100 millones de euros en fichajes que han resultado ser un fracaso deportivo. La lista es amplia y desde la dirección deportiva evalúan el impacto de estos traspasos para no volver a tropezar con la misma piedra. El más sonado y visible fracaso donostiarra fue el fichaje de Umar Sadiq, y el primero también. El nigeriano llegó para sustituir a Isak y lo hizo a cambio de 20 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del cuadro vasco. Su paso por la Real Sociedad ha estado lleno de sombras y pocas luces. Tras una grave lesión en la rodilla, el africano no volvió a ser el mismo y desde entonces la relación con la directiva se rompió, siendo su deseo salir del club cuanto antes rumbo a Valencia.

La Real Sociedad fracasa en el mercado de fichajes

Tras el delantero nigeriano, una lista demasiada larga para la Real Sociedad, de nombres han desfilado en el paseo de los horrores 'txuri-urdin'. Carlos Fernández (10 millones), que actualmente milita cedido en el Mirandés, Zakharyan (12 millones), Óskarsson (20 millones), Javi López (6,5 millones) y Sucic (10 millones) suceden a Umar Sadiq. Tanto Zakharyan, como Oskarsson y Sucic siguen militando en la actual plantilla de la Real Sociedad, apenas teniendo impacto esta temporada. El ruso es, quizás, el caso más curioso ya que cuando ha participado del juego es bastante notable, pero la cantidad de lesiones que arrastra condicionan el rendimiento del atacante que vive un auténtico calvario en la enfermería vasca. Oskarsson también atraviesa un periodo de vacas flacas provocado por las lesiones, aunque antes de ello parecía estar negado de cara a puerta. Sucic, ni está ni se le espera. El croata está lejos de su mejor versión y su poco implicación en el equipo apunta a ser el principal escollo del centrocampista.

Yangel Herrera, el último de la lista en la Real Sociedad

El último en apuntarse a la lista de fichajes errados es Yangel Herrera. El venezolano es un talento en la medular, un jugador vital, pero de cristal. El mediocentro fichó en agosto por la Real Sociedad y tan solo se ha enfundado la camiseta blanquiazul en dos ocasiones. Llegó lesionado a Zubieta y lesionado sigue después de que la Real Sociedad pagase 11 millones de euros, que podrían ser 15 con las variables, por el traspaso del ex del Girona. El futbolista de la vinotinto tiene aún margen para cambiar su destino en Anoeta, siendo la gran esperanza de la directiva para sumar, por fin, un acierto entre tantos errores.