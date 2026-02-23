El estremecedor mensaje de Odriozola tras su grave lesión: "Cuando por fin el trabajo da sus frutos..."

El jugador de la Real Sociedad admite que ha sido un duro palo porque ha llegado justo en su "mejor momento", después de mucho tiempo sufriendo, pero ya mira al futuro con optimismo para demostrar que es "invencible"

El tropiezo ante el colista Oviedo, que supone un frenazo a las aspiraciones europeas de la Real Sociedad, no fue la peor noticia de este pasado sábado en Anoeta. Al comienzo de la segunda mitad, en el minuto 53, Álvaro Odriozola hacía saltar las alarmas al caer lesionado solo tres minutos después de haber saltado al campo, siendo reemplazado por Aritz Elustondo entre lágrimas y gestos de dolor.

Tras las pruebas a las que fue sometido este pasado domingo se cumplieron los peores augurios, confirmándose que el defensor donostiarra ya no volverá a jugar más en lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. En los próximos días pasará por el quirófano para ser operado y por delante le aguarda una larga recuperación de entre seis y ocho meses. Pero Odriozola ya mira al futuro con optimismo.

Matarazzo lo había recuperado

Como no puede ser de otro modo, el palo ha sido duro porque, por fin, había conseguido sentirse de nuevo importante con la camiseta txuri urdin. Prácticamente inédito con Sergio Francisco, el lateral diestro fue prácticamente empujado a salir en verano, quedándose sin dorsal hasta última hora, cuando no hubo más remedio que inscribirlo ante la falta de ofertas. Pero Pellegrino Matarazzo lo había recuperado para la causa, participando en cuatro de las seis últimas jornadas de LaLiga, además de tomar parte también en los tres choques más recientes la Copa del Rey.

Una reflexión que mezcla dureza y esperanza

Después de dos campañas en las que no había respondido a las expectativas que generó su regreso desde el Real Madrid, en buena medida también por sus problemas físicos, Odriozola volvía a sentirse futbolista. Por ello, reconoce que el varapalo es fuerte. "En tu mejor momento, en tu partido número 100 con la Real, delante de tu familia, delante de tu afición, cuando vuelves a disfrutar, cuando por fin el trabajo da sus frutos, cuando menos lo mereces, cuando más ilusión tienes y sobre todo cuando más te va a doler… es exactamente ese el momento en el que la vida te golpea más fuerte", ha destacado en sus redes sociales.

Pero su mensaje encierra al mismo tiempo un anuncio: no se rendirá. "¿Por qué? Porque solo así podrás demostrar que eres invencible", sentencia en una publicación que ha recibido un gran número de apoyos tanto por parte de aficionados como de amigos y compañeros.

Multitud de mensajes de apoyo

Entre aquellos que han querido mandarle ánimos se encuentran jugadores con los que comparte equipo actualmente, como Óskarsson, Jon Martín o el canterano Dani Díaz. Pero también hay varios con presente o pasado en el Real Madrid que le han transmitido "mucha fuerza", como Luka Modric, Jude Bellingham o Courtois. También se han sumado a la lista un ex realista como Umar Sadiq o un mito de LaLiga como Iago Aspas, así como la delantera Cecilia Marcos, del equipo femenino de la Real Sociedad.

Desde la entidad donostiarra, por su parte, ya expresaron su apoyo al dar a conocer la lesión: "Volverás más fuerte que nunca. Siempre contigo, en las buenas y en las malas". Pero aunque no se han ofrecido plazos estimados de recuperación, Odriozola, a sus 30 años y con tres campañas más por delante de contrato, podría ser también baja en el arranque de la próxima temporada.