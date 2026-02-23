La grave lesión de Odriozola obliga a Matarazzo a rescatar a un futbolista olvidado: Aritz Elustondo

Matarazzo pierde a un futbolista que esaba usando como revulsivo y para dar descanso a Aramburu, por lo que ahora solo tiene a Aritz Elustondo como alternativa, que todavía no había usado en Liga hasta la lesión de Odriozola

Álvaro Odriozola se perderá lo que resta de temporada después de que en la tarde de este domingo se confirmara que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior que se produjo en el partido ante el Real Oviedo, cuando apenas llevaba tres minutos en el campo y tras un mal apoyo en la presión a un rival. Por las imágenes la mayoría se temían lo peor, como así ha sido finalmente, por lo que ahora el técnico realista Pellegrino Matarazzo pierde a uno de los hombres que había logrado recuperar con su llegada a San Sebastián.

El lateral derecho, que en 2024/2025 ya pasó por un calvario de lesiones y solo pudo jugar ocho partidos y cuatro tan sólo en todo el 2025, empezaba a ver de nuevo la luz y estaba teniendo buenas actuaciones en su regreso, hasta el punto de haber jugado en este 2026 siete partidos pero frente al Real Oviedo volvía a caer lesionado. No volverá el donostiarra hasta ya comenzaba la próxima temporada por lo que ahora solo que se quedan Jon Mikel Aramburu y Aritz Elustondo como alternativas para el lateral derecho.

Suele ser el internacional venezolano el titular y el ahora lesionado Odriozola el que le daba descanso en muchos partidos y lo estaba utilizando Matarazzo como un recurso ofensivo y revulsivo como sucedió este pasado fin de semana en Anoeta, pero tras lesionarse, solo le queda Aritz Elustondo como recambio de Aramburu. El de Beasain, coincidiendo con la recuperación de Odriozola, había quedado prácticamente en el olvido para el técnico realista, que todavía no lo había utilizado en LaLiga hasta este sábado y por obligación, y tan sólo le había dado un cuarto de hora en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey ante el Athletic.

Una grave lesión en el momento más inoportuno

Esta lesión le llega a Odriozola justo cuando estaba recuperando la sonrisa y volvía a sentirse futbolista. Hace tan solo tres semanas el lateral donostiarra confesaba lo feliz que era por poder jugar de nuevo con regularidad y sobre todo, que pudieran verlo por fin sus hijas tras un año de problemas físicos."No soy un nuevo Álvaro porque siempre estuvo ahí pero sí es uno que me gusta, con todas las letras. Es lo que más me gusta hacer, corretear por la banda de Anoeta delante de mi gente. Volver a estar en plenitud es clave, toquemos madera, porque lo mejor está por llegar", decía en sala de prensa el futbolista de la Real Sociedad, que se acordó de sus hijas que fueron a verlo ante el Celta.

"Piel de gallina. Ese día además era la primera vez que mis hijas me veían jugar en Anoeta. Ha costado más de un año. Todo pasa en la vida. Es orgullo de uno mismo. Hay momentos en los que nadie cree en ti y tienes que creer tú mismo. Ese momento fue especial, me hubiera gustado marcar el gol e ir a celebrarlo con mis hijas pero ese gol llegará. Anoeta siempre he sentido que es mi afición, sabía que me estaban esperando", resaltó el lateral, que ahora tendrá que volver a empezar de cero para regresar a tope la próxima temporada.