Oskarsson se repone y avisa a Pellegrino Matarazzo: "Han sido cuatro meses difíciles por las lesiones y las recaídas y ahora tengo mucha hambre"

El delantero islandés de la Real Sociedad, tras sus dos goles al Real Oviedo, oposita a la delantera donostiarra y asegura que tiene mucha hambre de gol

La Real Sociedad pinchó en Anoeta ante un Real Oviedo que llegó a ponerse 0-2 en el marcador. La entrada de Oskarsson en el terreno de juego cambió la dinámica del equipo vasco que, en el minuto 89, se puso 3-2 por delante, aunque terminaron empatando. La irrupción del islandés, que poco a poco entra en la dinámica del equipo tras la lesión que lo mantuvieron 4 meses alejados de los terrenos de juego, empieza a dar sus frutos en la Real Sociedad que celebra el doblete firmado por el atacante que avisa a Matarazzo que tiene "mucha hambre" tras haber dejado atrás los problemas musculares.

Oskarsson mejora sus sensaciones en la Real Sociedad y las confirma con dos goles

El delantero islandés asegura que tiene una gran sensación de crecimiento tras la lesión y se siente con muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos. "Tengo la sensación de que estoy mucho más cerca del gol ahora. Entreno todos los días para mejorar. Estoy mucho más preparado. Han sido cuatro meses difíciles por las lesiones y las recaídas. Tengo mucho hambre, quiero marcar más y ayudar al equipo", destaca el delantero de la Real Sociedad tras un doblete al Real Oviedo para afianzar las buenas sensaciones que estaba teniendo tras la lesión. Gran parte del reciente éxito del islandés recae sobre los extremos, a los que señala como claves a la hora de atacar. "Tenemos dos buenos centradores. Sergio me puso un gran balón. Gonçalo me dio también un muy buen pase. Estoy muy contento con mis finalizaciones", destacó Oskarsson.

Oskasrsson se marcha de Anoeta con sabor amargo

Pero no es oro todo lo que reluce en la Real Sociedad que, a pesar de remontar el partido, tan solo pudo sacar un punto de la visita del colista a su estadio. El balón parado condenó a los donostiarras que recibieron los tres goles en contra de la misma forma, algo que dejó con sabor amargo a Oskarsson. "Nos metieron tres goles a balón parado y así es muy difícil. Tenemos sabor amargo. Tuvimos ocasiones también tras el 3-3 y no logramos materializar", destaca el islandés que pasa página para centrarse en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club, tras haber ganado en San Mamés por 0-1. "Es un partido muy importante el de la Copa del Rey. También lo es nuestro estadio. Queremos ganar en casa. Llegamos a las semifinales muy preparados. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Primero toca ir a Mallorca", sentencia.