La Real Sociedad tiene que decidir con Aritz Elustondo

El defensa acaba contrato al final de esta temporada y por ahora no se ha avanzado en su renovación. El futbolista, de 31 años, puede firmar con el equipo que desee a partir del 1 de enero, pero esperará, a priori, a que la Real Sociedad le comunique la decisión que ha tomado sobre su futuro deportivo

Una de las tareas pendientes que tiene la Real Sociedad es decidir qué va a ocurrir con Aritz Elustondo. El veterano defensa acaba contrato al final de esta temporada y, por ahora, no han transcendido ningún tipo de movimientos de cara a resolver su futuro deportivo. Los próximos meses serán fundamentales para definir qué pasa con un futbolista que lleva toda ligado al club txuri-urdin.

De la actual plantilla, Aritz Elustondo es el único futbolista que acaba contrato con la Real Sociedad al final de esta temporada. Y la duda está en el aire: no hay noticias sobre su renovación. Esto quiere decir que el futbolista puede firmar a partir del día 1 de enero de 2026 con cualquier equipo que desee contar con sus servicios futbolísticos. Con todo, lo normal es que el propio Aritz Elustondo, a priori, espere que sea la Real Sociedad le comunique si cuenta o no con él.

La realidad es que es normal que la Real Sociedad tenga dudas con Aritz Elustondo por un simple hecho de nivel futbolístico. A sus 31 años, el defensa no está dando su mejor nivel de juego lo que le ha llevado a ir perdiendo protagonismo en un equipo en el que cada vez tiene menos minutos como central y también como lateral derecho.

Por delante de Aritz Elustondo en el puesto de central están ya Igor Zubeldia y Jon Martín y para la temporada que viene se unirá Jon Pacheco que lo está haciendo muy bien en el Deportivo Alavés en donde está cedido. Con ese contexto, la Real Sociedad tendrá que decidir si se queda a Aritz Elustondo como cuarto central o si opta por fichar a otro zaguero que aumente el nivel de la plantilla, ya que se da por hecho que Duje Caleta-Car no seguirá.

Elustondo ha cumplido 300 partidos como jugador de la Real Sociedad

Aritz Elustondo, ajeno a lo que pase con su futuro deportivo, está viviendo una temporada agridulce ya que está viendo que la Real Sociedad está en la lucha por la permanencia en Primera división, pero, por otro lado, ha podido cumplir durante esta campaña 300 partidos disputados, ya suma 303 encuentros, con el club txuri-urdin. Logro del que se ha mostrado orgulloso. "Ha sido un día duro porque el partido en el que cumples 300 partidos es especial y quieres irte a casa con una victoria, pero estoy muy orgulloso de llegar a esa cifra. Empecé yendo a por 100; cuando llegué, a por los 200; después a por los 300 y estoy muy contento de haber llegado. Siempre he dicho que me siento un privilegiado por estar aquí, en el equipo de mi vida". dijo hace unos días el defensa.