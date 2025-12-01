El "orgullo" de Aritz Elustondo con su futuro en el aire

El central alcanzó ante el Villarreal sus 300 partidos con la Real Sociedad, con la que acaba contrato a final de temporada

La derrota de la Real Sociedad de este pasado domingo ante el Villarreal fue especialmente dolorosa por la forma en la que se produjo. Tras ir 0-2 en el mercado, el cuadro txuri urdin supo reaccionar hasta llegar a igualar el encuentro, pero acabó pagando lo que para muchos fue un exceso de valentía con el definitivo 2-3 obra de Moleiro en el último suspiro. Un sabor amargo que, pese a todo, no borra la satisfacción particular de Aritz Elustondo, que partió como titular para convertirse en el jugador número 34 en la historia de la entidad donostiarra que alcanza los 300 partidos oficiales, Igualando a De Paula y Mikel González.

"Ha sido un día duro porque el partido en el que cumples 300 partidos es especial y quieres irte a casa con una victoria, pero estoy muy orgulloso de llegar a esa cifra. Empecé yendo a por 100; cuando llegué, a por los 200; después a por los 300 y estoy muy contento de haber llegado. Siempre he dicho que me siento un privilegiado por estar aquí, en el equipo de mi vida", confesó el zaguero, que además presenta un balance de victorias de casi el 50% en sus 300 encuentros, pues suma 146 triunfos, 60 empates y 94 derrotas.

Los números de Aritz Elustondo esta temporada

A sus 31 años, el del Beasain afronta además sus últimos meses de contrato y está por ver si la Real Sociedad decide ofrecerle la renovación, algo que de momento no ha sucedido. De hecho, su papel en los planes de Sergio Francisco no está siendo especialmente protagonista en lo que va de campaña. Después de haber partido solo como titular anteriormente frente al Real Madrid, el del Villarreal fue su primer choque completo en LaLiga, donde ha disputado en total 190 minutos repartidos en seis encuentros. Por ello, se duda de su posible continuidad más allá del 30 de junio, aunque su importancia en el vestuario está fuera de toda duda y esa podría ser una de sus grandes bazas.

De momento, Aritz Elustondo trata de sumar en la parte que le toca para reflotar a un equipo que quiere aspirar de nuevo a Europa. "Veníamos de muchos años con otro entrenador, igual nos ha costado a todos el momento de adaptación a Sergio Francisco. No sé el porqué del inicio tan malo, pero creo que el equipo va a más y con la mentalidad que hemos jugado ante el Villarreal creo que van a llegar más victorias que derrotas", aseguró sobre el momento deportivo del cuadro donostiarra.

El siguiente reto de Aritz Elustondo

En el plano personal, su reto es alcanzar el 'top 30', algo que tiene al alcance de su mano, pues acecha de cerca los números de Celayeta (302), Zurutuza (303), Gaztelu (308), Mendiluze (309) y Pikabea (309). Para empezar, este mismo miércoles podría sumar el partido 301 en la visita al Reus en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey (ya fue titular en la primera). Una cita en la que, pese a la diferencia de categoría, el central apostó por la cautela.

Centrado en la Copa del Rey

"Viendo el historial de los últimos años, tienes que salir a respetar al rival, incluso a ser infinitamente superior a el desde el minuto uno porque, si no lo haces, luego pasa lo que pasa y se ven sorpresas. Por suerte, nosotros hemos salido bien en los últimos años de estos partidos trampa y este miércoles queremos ganar otro de ellos, para pasar la eliminatoria y pensar en la siguiente", sentenció.