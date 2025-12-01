La situación insostenible de Luka Sucic en la Real Sociedad, por Sergio Francisco: "﻿Ahora mismo veo jugadores por delante de él"

El croata de la Real Sociedad se queda sin sitio en los planes de Sergio Francisco que lanza un aviso a Sucic de cara a un mes de diciembre cargado de partidos

La Real Sociedad cayó derrotada en Anoeta ante el Villarreal en un partido dónde Luka Sucic volvió a quedarse sin minutos. El croata está atravesando una época muy complicada en el cuadro donostiarra que ve como una de sus grandes inversiones de la pasada temporada acumula polvo en un banquillo que ha pasado a ser la segunda casa del centrocampista. Sobre su poco participación en el juego fue preguntado Sergio Francisco que advierte a un Luka Sucic que se pierde en una situación insostenible en la Real Sociedad: "Ahora mismo veo jugadores por delante de él".

El croata de la Real Sociedad acumula esta temporada un total de 130 minutos en LaLiga y tan solo suma una titularidad en la máxima categoría del fútbol español. Su participación ha descendido de forma exagerada con el cambio de entrenador. Sergio Francisco apenas cuenta con él, aunque no lo descarta en una temporada que apunta a ser muy larga en San Sebastián. Por ello, tras el partido ante el Villarreal, el técnico donostiarra advirtió a Sucic, que aún está a tiempo de darle la vuelta a la situación. "Luka está participando menos porque hay otros compañeros que salen a jugar en su posición. No es una cuestión de Luka, sino de que ahora mismo veo jugadores por delante de él. Pero le diría desde aquí que siga trabajando. Como dices, viene un mes cargado de partidos y necesitamos a todos. Es un mensaje muy claro para todos. Necesitamos que todo el mundo esté disponible. Porque me parece que viene Copa del Rey también, que viene Liga. Le damos mucha importancia a las dos competiciones. Y necesitamos de la plantilla para solventarlas bien", destacó el técnico de la Real Sociedad.

Mikel Goti le gana la carrera a Sucic en la Real Sociedad

Pero la realidad es que Sucic, actualmente, tiene muy complicado convencer a un Sergio Francisco que ha encontrado un centro del campo solvente con Gorrotxategi, Carlos Soler y Brais Méndez. Para colmo, el croata no se abre paso en sus planes ni como revulsivo. Mikel Goti, que llegaba tras lesión y sin ritmo competitivo al duelo frente al Villarreal, le ganó la carrera al de los Balcanes por un puesto en el equipo. El canterano donostiarra entró al terreno de juego sustituyendo a Brais Méndez en el minuto 85 de partido, mientras que Turrientes lo hizo por Kubo, dejando, una jornada más, a Sucic sin minutos.