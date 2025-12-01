Movimientos en la enfermería de la Real Sociedad: Zubeldia, Oyarzabal, Oskarsson, Yangel Herrera...

Tras la derrota ante el Villarreal en LaLiga, la Real Sociedad deber retomar el trabajo en Zubieta con la mente puesta en la Copa y en recuperar alguno de los lesionados

La Real Sociedad cayó ante el Villarreal de forma cruel en el tiempo añadido después de sobreponerse a un 0-2 y lograr el empate con goles de Carlos Soler y Ander Barrenetxea. El conjunto de Sergio Francisco no pudo sumar al menos un punto que le hubiera permitido mantener la racha positiva pero aún así el equipo se llevó una merecida ovación de la grada de Anoeta, algo que agradeció el míster tras el partido.

"Sobre todo porque yo creo que en un partido igualado íbamos 0-2. El Villarreal, que es un experto en penalizar tus equivocaciones, lo había hecho. Nos habíamos puesto 0-2 y seguramente ahí todos habíamos pensado: vamos a ver cómo somos capaces de terminar el partido. Y yo creo que los jugadores ahí dan un paso adelante una vez más, demuestran que pueden meter dos goles a un Villarreal que prácticamente era de los que más puertas a cero tenía. Creo que la gente también percibe que el equipo lo da todo hasta el final, que igual nos están penalizando algunas cosas, pero que a nivel de actitud vamos con todo. Entra gente de banquillo que aporta, creo que todo el mundo que participa está dando unas respuestas positivas. Entonces me parece que la gente lo percibe. Desde el principio de temporada hemos sentido el apoyo de la afición, de la gente que viene a Anoeta con la intención de apoyar al equipo. Y eso hace que el jugador tenga un déficit y necesite dar todo hasta el final", explicaba el irundarra.

La enfermería de la Real Sociedad

Además, Sergio Francisco volvió a dar una última hora sobre el estado de los lesionados, entre los que se encuentran hombres muy importantes como Mikel Oyarzabal, Igor Zubeldia, Orri Óskarsson o Yangel Herrera. "Siento que no soy yo el que tiene que hablar de los lesionados pero ya comenté ayer que, por ejemplo, Mikel Oyarzabal espero que pueda estar antes del final", recordaba el técnico realista.

"Creo que a Karrikaburu pronto le vais a ver con el grupo. Orri Óskarsson y Yangel Herrera creo que vamos con un punto más de tranquilidad. Entonces vamos a ir viendo. No es fácil poner una fecha. No quiero hablar de semanas, pero no están cerca de estar con el grupo. Ojalá que esos procesos... vamos a intentar cerrarlos hasta el final para que aquellos que están recuperándose lleguen al grupo y sea un final, un inicio", ha explicado sobre los casos del islandés y el venezolano.

Zubeldia debería llegar para medirse al Atlético de Madrid

El que sí parece que podrá regresar ya para el próximo fin de semana, pues ante el Reus en Copa del Rey deberían jugar los menos habituales, es Igor Zubeldia. "Igor entrena los dos últimos días y le vemos perfecto. Está perfecto para todo. Y ayer sí que es verdad que por la tarde se habla con el departamento médico que nota un punto de tensión en la sobrecarga que ha tenido, que otra vez siente una molestia y no queremos forzar con él y lo paramos. Básicamente es esto. Luego Rupérez ya sabéis que tiene que pasar por el quirófano".