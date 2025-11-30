Real Sociedad - Villarreal, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 14 de LaLiga entre la Real Sociedad y el Villarreal

¡Buenas tardes y bienvenidos a Anoeta! La jornada de domingo arranca con este partidazo entre la Real Sociedad y el Villarreal. Ambos equipos están en racha en LaLiga y buscan seguir creciendo en la clasificación en busca de consolidar sus objetivos

La Real Sociedad, tras abandonar la mala dinámica del comienzo de curso y auparse en la tabla clasificatoria, recibe al Villarreal en la jornada 14 de LaLiga EA Sports. El conjunto amarillo aterriza en Anoeta tras una dura derrota en la Champions League que le dejan, prácticamente, eliminados de la competición europea. En LaLiga, la situación es muy diferente y los de Marcelino quieren aprovechar su gran racha de resultados positivos para seguir metiendo presión al Real Madrid y Barcelona.

La Real Sociedad, en la mejor racha de toda la temporada

La Real llega al encuentro ante un rival de la Champions League en su mejor racha de la temporada. Los de Sergio Francisco acumulan seis compromisos, cinco de ellos de LaLiga EA Sports, sin perder, y la pasada semana lograron la primera victoria a domicilio desde abril y la primera remontada desde marzo del 2024. El equipo ya ha dejado atrás las malas sensaciones del inicio liguero y, poco a poco, se está empezando a ver a un equipo mucho más sólido y peligroso. Futbolistas como Gorrotxategi, Barrenetxea, Soler o Guedes han dado un paso al frente y las piezas empiezan a encajar mejor.

El Villarreal llega a San Sebastián con la intención de olvidar el último partido europeo

Por su parte, el Villarreal llega a San Sebastián con la intención de olvidar el último partido europeo, tras ser derrotado por 4-0 por el Borussia Dortmund. El equipo de Marcelino quiere mantener su buen ritmo de resultados en la liga y pretende defender su tercera plaza y su gran arranque en el campeonato liguero. Los villarrealense suman tres victorias a domicilio esta temporada y buscarán la cuarta en este séptimo partido, que, en el caso de lograrla, igualarán su mejor arranque a domicilio en Primera a estas alturas de campaña. En su visita al conjunto donostiarra, el equipo de Marcelino García Toral mantiene las ausencias de los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, ambos con dolencias de larga duración. Tras el partido de Liga de Campeones del pasado martes, el técnico introducirá Variaciones en el once respecto a este último partido.