Alineaciones Real Sociedad - Villarreal: Alineación posible de Real Sociedad y Villarreal en el partido de la jornada 14 de LaLiga

La Real Sociedad llega a la cita con la baja de Oyarzabal, mientras que el Villarreal con la idea de rehacerse tras la debacle en la Champions League

Real Sociedad y Villarreal se medirán en la jornada 14 de LaLiga. Ambos equipos llegan en un gran estado de forma y buscan seguir manteniendo la dinámica positiva para seguir escalando en la tabla clasificatoria.

La baja de Oyarzabal condiciona a la Real Sociedad

La Real llega al encuentro ante un rival de la Champions League en su mejor racha de la temporada. Los de Sergio Francisco acumulan seis compromisos, cinco de ellos de LaLiga EA Sports, sin perder, y la pasada semana lograron la primera victoria a domicilio desde abril y la primera remontada desde marzo del 2024. El equipo ya ha dejado atrás las malas sensaciones del inicio liguero y, poco a poco, se está empezando a ver a un equipo mucho más sólido y peligroso. Futbolistas como Gorrotxategi, Barrenetxea, Soler o Guedes han dado un paso al frente y las piezas empiezan a encajar mejor. Cuando todo era felicidad en Zubieta, Mikel Oyarzabal cayó lesionado con una rotura en los isquiotibiales de su pierna izquierda, y estará fuera de los terrenos de juego cerca de tres semanas por lo que Sergio no podrá contar con el capitán y máximo goleador del equipo, y tampoco tiene en disposición a los lesionados Óskarsson y Karrikaburu.

El Villarreal busca desquitarse con la Real Sociedad

Por su parte, el Villarreal llega a San Sebastián con la intención de olvidar el último partido europeo, tras ser derrotado por 4-0 por el Borussia Dortmund. El equipo de Marcelino quiere mantener su buen ritmo de resultados en la liga y pretende defender su tercera plaza y su gran arranque en el campeonato liguero. Los amarillos suman tres victorias a domicilio esta temporada y buscarán la cuarta en este séptimo partido, que, en el caso de lograrla, igualarán su mejor arranque a domicilio en Primera a estas alturas de campaña. En su visita al conjunto donostiarra, el equipo de Marcelino García Toral mantiene las ausencias de los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, ambos con dolencias de larga duración. Tras el partido de Liga de Campeones del pasado martes, el técnico introducirá Variaciones en el once respecto a este último partido. Así, junto Luiz Júnior como portero, en defensa podrían acompañarle Santiago Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga y Alfonso Pedraza, mientras que en el centro de campo Dani Parejo y Santi Comesaña apuntan a la pareja de pivotes, acompañados en las bandas por Nicolás Pepe y Alberto Moleiro, mientras que Gerard Moreno parece fijo en la delantera y su acompañante podría ser Ayoze Pérez o George Mikautadze.

Alineaciones posibles de Real Sociedad y Villarreal

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Guedes, Zakharyan y Sadiq.

Villarreal CF: Luiz Júnior, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Alfonso Pedraza;Dani Parejo, Santi Comesaña, Nicolás Pepe, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Ayoze Pérez o George Mikautadze.