Dos descartes de Athletic y Real Sociedad, en la agenda del Real Zaragoza para su delantera

Izeta tiene una docena de pretendientes, lo que dificulta las opciones del conjunto maño, sin embargo, la opción de Karrikaburu se presenta con más probabilidades siempre que antes logren dar salida a Bazdar este mes de enero

La Real Sociedad ha vuelto este lunes a los entrenamientos con el estreno de Pellegrino Matarazzo al frente del primer equipo donostiarra. Tras varios días ya en San Sebastián, hoy por fin del nuevo técnico de la Real Sociedad ha podido ver in situ a su plantilla, sobre la que tendrá que tomar decisiones en los próximos días de cara al mercado de enero que está a punto de abrir sus puertas.

Se esperan varios movimientos de la Real Sociedad en el mercado invernal con el que dar una vuelta al plantel y dotar a su nuevo técnico de más alternativas, aunque eso también implica movimientos de salidas, ya que solo hay una ficha libre ahora mismo y todo el espacio de más que se pueda hacer servirá para nuevos fichajes.

Así, la zona de la delantera aparece como una de las más factibles para sufrir cambios. En estos momentos son cuatro los delanteros que tiene Matarazzo con Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson, Umar Sadiq y Jon Karrikaburu, pero estos dos últimos podría acabar saliendo en enero. Si han tenido alguna oportunidad de jugar en estos cuatro meses ha sido en buena parte por las lesiones de Oskarsson, que tan sólo ha podido jugar tres partidos, y Oyarzabal, de baja durante tres partidos en el tramo final liguero.

Sadiq y Karrikaburu, en la rampa de salida

Sin embargo, la idea con Sadiq no ha cambiado y se espera que el Valencia se acerque a lo que solicita la Real Sociedad para lograr su salida definitiva de San Sebastián después de dos años y medio donde, entre lesiones y cesiones, nunca llegó a dar lo que se esperaba del fichaje más caro de la historia txuri urdin. Pero no queda ahí la cosa, ya que tampoco se descarta en Zubieta la salida de Jon Karrikaburu.

El delantero de Elizondo regresó al cuadro donostiarra el verano pasado tras ganárselo en su cesión al Racing de Santander, donde firmó nueve goles y cinco asistencias. El canterano, que siempre ha recalcado que está viviendo un sueño por poder formar parte de la Real Sociedad, apenas ha tenido protagonismo a pesar de que esperaba mucho más con la presencia de Sergio Francisco en el banquillo, pero la realidad es que Karrikaburu solo ha jugado 151 minutos repartidos en siete partidos. Todo esto lo convierte en un candidato a dejar una ficha libre para nuevas llegadas, pues además Karrikaburu sigue teniendo mucho cartel en Segunda división.

El Zaragoza, muy atento a Karrikaburu

Según apunta el medio SportAragón, el Real Zaragoza está dispuesto a reforzar la delantera como una prioridad en este mercado de enero y ha puesto sus ojos en dos futbolistas de Primera división. Uno de ellos es Jon Karrikaburu y el otro Urko Izeta. El delantero del Athletic está mucho más cotizado y tiene una docena de pretendientes, por lo que se antoja complicado que vaya a acabar en La Romareda, por lo que podrían aprovechar para intentar avanzar en la vía donostiarra.Sin embargo, antes el Zaragoza debe aligerar su plantilla. La salida de Samed Bazdar se antoja fundamental, ya que es uno de los mayores activos y por el que esperan poder ingresar unos tres millones de euros.