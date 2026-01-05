Pellegrino Matarazzo, muy exigente en su estreno en la Real Sociedad: "No me ha gustado el resultado, pero hemos dado pasos muy positivos"

El entrenador de la Real Sociedad admitió estar satisfecho con el rendimiento de su equipo en su debut como técnico del cuadro donostiarra, aunque destacó que es "verdad que nos faltan puntos"

A Pellegrino Matarzzo solo le faltó los más importante en su debut con la Real Sociedad, ganar. El cuadro de San Sebastián mostró una versión muy positiva en Anoeta que vibró con su equipo ante todo un Atlético de Madrid al que se le resiste ganar fuera de casa. De la mano y sello de Matarazzo se pudo sacara el gol del empate tras cuajar una contra perfecta que Guedes finalizó con un disparo a la escuadra. El segundo gol estuvo cerca de llegar, aunque no lo hizo, por lo que Matarazzo subraya que se ha mostrado “contento por el juego" aunque es consciente de que al equipo le hacen falta puntos, tras el empate de su equipo ante el Atlético de Madrid.

“Hemos tenido oportunidades para ganar, y me voy contento con la actitud de los jugadores. No me ha gustado el resultado, pero hemos dado pasos muy positivos, aunque es verdad que nos faltan puntos”, ha reconocido el nuevo 'míster' de la Real tras su debut en el banquillo txuri urdin. El estadounidense se ha mostrado contento, pero ha repetido en varias ocasiones que todavía no hemos visto “el producto final”: “Hay fases que debemos mejorar. Me ha gustado que haya habido claridad, y lo que los jugadores tenían que hacer lo han hecho”. Eso sí, el nuevo entrenador de la Real tiene claro que “el fútbol se decide en pequeños detalles”. “Hemos visto a un equipo que ha jugado muy bien, tanto en posesión como al contragolpe”, ha indicado el estadounidense. También ha hablado del ambiente de Anoeta, un momento “muy especial” según ha indicado.

Matarazzo sobre le gol anulado a la Real Sociedad por fuera de juego de Brais Méndez y el penalti de Oyarzabal: "Claro"

La Real ha estado cerca de llevarse los tres puntos con 18 disparos ante un rival, el Atlético de Madrid, “muy agresivo” y con “mucho fútbol”. Matarazzo no ha gastado los cinco cambios, algo a lo que no le ha dado especial importancia el técnico. En cuanto a la alineación, ha reconocido que está abierto a hacer un “cambio radical”, pero todo lo que hace es “para ganar los partidos”.

También ha opinado que el gol anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez era “claro”. "Yo diría que el árbitro hizo un buen trabajo hoy, porque era fuera de juego, está claro, no había ningún motivo para protestar. Y el penalti si lo hubiera pitado el VAR no lo hubiera rechazado, pero creo que estuvo bien, porque no es penalti", sentenció tras su debut en la Real Sociedad.