Simeone sobre el mal rendimiento de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "Pero todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó"

El rendimeinto de Julián Álvarez frente a la Real Sociedad fue muy pobre y ya son varios partidos consecutivos en los que el bajón del argentino es considerable. En el Atlético de Madrid se preguntan que pasa con la estrella campeona del mundo, mientras que Simeone pone el foco en todo lo que hizo anteriormente

Otro partido más que el Atlético de Madrid se deja puntos en LaLiga y otro encuentro más en el que Julián Álvarez no aparece. Ya son muchos los duelos en los que el argentino ha pasado desapercibido o ha fallado más de lo que se esperaba, sumando una racha muy negativa de cara a puerta en LaLiga. Simeone, acerca del rendimiento de Julián Álvarez este curso en el Atlético de Madrid, admite que no está fino, pero subraya a los periodistas que "todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó".

"Los escucho hablar de Julián y el jugador que es. Para exigirle todo lo que le están exigiendo, es que nos ha dado mucho seguramente y ahora no se puede ver lo que nos ha dado. Y evidentemente, la exigencia está. Los escucho preocupados", comenzó diciendo el entrenador del Atlético de Madrid. "Está claro, él lo sabe. Son procesos. Hay jugadores que atraviesan un momento como como el que atraviesa él pero yo no le veo que no corra, que no tenga predisposición y voluntad. Posiblemente no está como le gustaría estar primero a él. Pero todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó", sentenció el argentino.

Los 5 cambios de Simeone frente a la Real Sociedad antes del minuto 70

"Matteo tenía amonestación y posiblemente corría riesgo en los duelos con Kubo de recibir una segunda amarilla. Después el de Barrios por unas molestias que sintió en el sóleo y ya el médico informará mejor. Eso ya en el entretiempo, por eso fueron dos cambios. Después, lo que se vio. Me pareció que necesitábamos a Griezmann que venía entrenando excepcionalmente después de cuatro goles seguidos. Ya en Girona, dejarlo en el banco no fue fácil y le dimos un rato. Tuvo una situación de gol, asistió muy bien Conor o no recuerdo bien en la jugada de gol que pudimos haber convertido. Y después a Raspadori para darle tiempo al que entra porque a veces corremos riesgos de que faltan 20 minutos y puede pasar algo pero también para el que entra, si entra cinco minutos, es difícil poder demostrar algo. Ya en 15-20-25 cambia la forma porque entran más tiempo"

Derbi y objetivo del Atlético de Madrid

"No estoy pensando todavía en eso. Era muy importante seguir sumando más puntos en Liga. Seguimos sumando, 38 puntos son pocos para el objetivo de llegar al final teniendo opciones, pero es lo que logramos y habrá que exigirnos en la segunda vuelta porque así solo alcanza para entrar en Champions"