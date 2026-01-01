Sorloth convence a Simeone de cara al choque ante la Real Sociedad

El noruego del Atlético de Madrid apunta a partir como titular ante la Real Sociedad, encadenando así la tercera participación en el once de Simeone de manera consecutiva, su mejor registro hasta la fecha

El Atlético de Madrid da la bienvenida al año nuevo tal y como cerró el 2025, con Sorloth como titular. El noruego ha pasado de ser revulsivo a un fijo en los planes de Simeone, que encuentra en el gigante nórdico el perfil deseado para acompañar a Julián Álvarez. Los ensayos previos al choque ante la Real Sociedad así lo han demostrado, dando por favorito para ocupar un puesto en el once a Sorloth.

Solroth apunta a titular con el Atlético de Madrid ante la Real Sociedad

El primer entrenamiento del año, sin Pablo Barrios por una indisposición, reafirma el nuevo rol de titular en el once tipo de Alexander Sorloth, que retornó al trabajo tras su paternidad directo al probable equipo inicial ante la Real Sociedad, que supondría su secuencia más larga de inicio, cuatro encuentros seguidos, en un año y medio en el club. El atacante noruego, ausente en las dos últimas sesiones por ese motivo con permiso de la entidad, ya jugó desde el principio frente al PSV Eindhoven (2-3), cuando fue nombrado ‘hombre del partido’, y repitió después contra el Valencia (2-1) y el Girona (0-3). Entre medias, fue baja por unas molestias para la visita al Atlético Baleares en dieciseisavos de final de la Copa de Rey, con la victoria por 2-3.

Ha sido titular en los últimos tres partidos disponibles y, si todo sigue la ruta esperada, a juzgar por las pruebas de este jueves, también repetiría el próximo domingo ante la Real Sociedad, una vez que formó con el teórico equipo titular en los dos grupos en los que dividió su plantilla Diego Simeone para el entrenamiento vespertino del 1 de enero en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda. Nunca antes en su recorrido en el Atlético, al que llegó en el verano de 2024 procedente del Villarreal, ha jugado más de tres partidos seguidos de inicio.

El once de Simeone

En la portería, ya superada una indisposición, dispuso a Jan Oblak, con Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand y David Hancko en la defensa, con el traslado del eslovaco de nuevo al lateral zurdo, del que quedaría relegado al banquillo Matteo Ruggeri, y con la suplencia de José María Giménez, recién recuperado de una lesión muscular que lo ha mantenido de baja desde el pasado 2 de diciembre durante un total de cinco duelos. En el medio campo, sin Nico González, baja por una lesión muscular sufrida ante el Girona, Álex Baena vuelve directo al once por el perfil izquierdo, tras el mismo periodo fuera de competición que Giménez, desde la dolencia muscular que padeció ante el Barcelona. La derecha será para Giuliano Simeone, con Pablo Barrios y Koke Resurrección en el centro del campo. Arriba, al lado de Sorloth, seguirá Julián Álvarez, que no ha marcado ningún gol en las últimas siete jornadas de LaLiga, aunque lleva tres en las tres citas más recientes de la Champions League.