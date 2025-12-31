Jan Oblak está de vuelta en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid recupera a Jan Oblak tras la indisposición que le impidió ejercitarse el martes junto al resto del grupo. El esloveno, con su vuelta, apunta a titular, tal y como ha desvelado Simeone con el ensayo

El Atlético de Madrid ha completado el tercer entrenamiento de la semana y el último del año con el regreso de Jan Oblak. El esloveno no pudo ejercitarse en la anterior sesión debido a una indisposición, lo que puso en duda su participación en el primer duelo del año ante la Real Sociedad. En la tarde hoy, según se ha podido observar, el portero rojiblanco se ha ejercitado sin problemas aparentes, por lo que apunta a empezar el año tal y como lo finalizó, como titular.

Jan Oblak regresa a tiempo para preparar el siguiente partido del Atlético de Madrid

El portero esloveno es indiscutible para Simeone bajo la portería. Oblak no estuvo presente en la segunda sesión de entrenamientos de cara al partido frente a la Real Sociedad por indisposición, algo que trastornó los planes de Simeone que dudaba con el guardameta. Por suerte para el Atlético de Madrid y para el argentino, el malestar de Oblak ha sido intenso, pero corto y estará presente en el debut de Matarazzo. El susto con Oblak ya ha pasado una vez que el esloveno se ha presentado en el último entrenamiento del año y ha completado los ejercicios junto al resto de sus compañeros, sin síntomas de molestias, siendo esta una noticia estupenda para el atlético de Madrid que despide así un año irregular en cuanto a resultados.

Simeone ensaya el once del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad

Mientras tanto, Baena y Giménez siguen con el grupo. El andaluz se incorporó este martes al trabajo con el grupo, una vez recuperado de una lesión muscular y superada una indisposición sufrida el lunes, por lo que, al igual que el uruguayo, estará listo para la vuelta a la competición del próximo domingo ante la Real Sociedad en San Sebastián. Son dos hombres fundamentales para Simeone en su esquema titular, como también lo serán de nuevo desde ahora en adelante, a la espera de si regresan ya directos al once inicial frente a la Real Sociedad, como es probable, pese a un mes fuera de acción, o vuelven ya a las alineaciones en la Supercopa de España. De momento, en el ensayo de Simeone del 31 de diciembre para el partido ante el conjunto 'txuri-urdin' es el siguiente: Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Baena; Griezmann y Julián Álvarez. Giménez se queda fuera de la prueba de Simeone, aunque apunta a tener minutos en su regreso tras la lesión a principios de diciembre.