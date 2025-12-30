Giménez y Álex Baena refuerzan al Atlético de Madrid de cara al duelo ante la Real Sociedad

Baena ha estado presente en el primer ensayo de Simeone de cara al duelo frente a la Real Sociedad. Giménez, por su parte, ha ido entrando a lo largo de la sesión y apuntan a que ambos reforzarán el once del Atlético de Madrid en el primer partido del año

El Atlético de Madrid regresa a los entrenamientos para preparar el primer partido del año 2026 ante la Real Sociedad. Los rojiblancos serán testigos del comienzo de la nueva era 'txuri-urdin' con Matarazzo sentado en el banquillo. Los colchonero conocen la peligrosidad de un equipo herido y con nuevo técnico, por lo que recupera la artillería pesada para el choque. Tanto Giménez como Álex Baena están disponibles para Simeone y apuntan a tener papeles protagonistas en la jornada 18 de LaLiga.

Álex Baena y Giménez refuerzan al Atlético de Madrid de cara al inicio del nuevo año

Álex Baena se incorporó este martes al trabajo con el grupo, una vez recuperado de una lesión muscular y superada una indisposición sufrida el lunes, por lo que, al igual que José María Giménez, estará listo para la vuelta a la competición del próximo domingo ante la Real Sociedad en San Sebastián. Bajas ambos los últimos cinco encuentros, a causa de sendas lesiones musculares de bajo grado contra el Barcelona, los dos han sido las principales novedades a la vuelta de las vacaciones navideñas, aunque en el caso de Baena ha sido un día después de lo previsto, ya que la citada indisposición lo impidió ejercitarse hasta este martes, cuando trabajó con normalidad junto a sus compañeros. En la sesión matutina de este martes, en cambio, no participaron ni Jan Oblak, por una indisposición, ni Alexander Sorloth, con permiso del club, además de los dos lesionados Clement Lenglet y Nico González.

Álex Baena entra en el primer once del Atlético de Madrid ensayado por Simeone

Lesionados muscularmente el pasado 2 de diciembre, en el partido de LaLiga contra el Barcelona, con derrota por 3-1, los dos han sido baja en tres choques de Liga (la derrota con el Athletic Club por 1-0 y los triunfos por 2-1 ante el Valencia y por 0-3 ante el Girona), uno de la Liga de Campeones (la victoria 2-3 en Eindhoven) y uno en la Copa del Rey, cuando su equipo avanzó a octavos de final por 2-3 frente al Atlético Baleares. Son dos hombres fundamentales para Simeone en su esquema titular, como también lo serán de nuevo desde ahora en adelante, a la espera de si regresan ya directos al once inicial frente a la Real Sociedad, como es probable, pese a un mes fuera de acción, o vuelven ya a las alineaciones en la Supercopa de España.

De momento, en la primera prueba de Simeone para la visita a San Sebastián, Baena sí entró en el probable equipo inicial, en sustitución del lesionado Nico González, baja la próxima jornada y quizá en la Supercopa de España por una dolencia muscular sufrida en el último encuentro del año contra el Girona. Inicialmente no lo hizo Giménez, aunque después sí, en el transcurso de los ejercicios. Marc Pubill sustituyó al uruguayo.