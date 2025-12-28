El plan del Atlético de Madrid con Álex Baena, Giménez y Nico González

El equipo que entrena Diego Pablo Simeone regresa este lunes a los entrenamientos con la vista puesta en el partido de LaLiga contra la Real Sociedad y en la Supercopa de España que se disputa posteriormente en donde espera contar con algunos de sus futbolistas que ya están ultimando la recuperación de sus respectivas lesiones

El Atlético de Madrid regresa este lunes a los entrenamientos para preparar un inicio de año 2026 en el que tiene dos retos: el primero de ellos es ganarle a la nueva Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo para seguir en la pelea por el título de LaLiga y, a continuación, el intentar proclamarse campeón de la Supercopa de España. Partidos importantes para el equipo que entrena Diego Pablo Simeone para los cuales espera contar, si no hay nuevos contratiempos, con Álex Baena y José María Giménez, existiendo más dudas sobre Nico González.

Álex Baena y Giménez, minutos contra la Real Sociedad y rol importante en la Supercopa de España

El Atlético de Madrid va a volver al trabajo este lunes después de haber disfrutado de las vacaciones de Navidad. No hay tiempo para relajarse a pesar de que aún falta por celebrar el año nuevo, la entrada a 2026, porque este mismo fin de semana hay jornada de LaLiga en donde el Atlético de Madrid tiene que visitar a la siempre complicada Real Sociedad que vivirá en ese encuentro el estreno de su entrenador Pellegrino Matarazzo.

Para la primera sesión de ejercicios, el Atlético de Madrid tiene previsto contar con Álex Baena y con José María Giménez una vez se han recuperado de sus respectivas lesiones en los isquiotibiales las cuales les han impedido jugar en los últimos cinco partidos que ha disputado el equipo que entrena Diego Pablo Simeone.

Con este contexto, el plan del Atlético de Madrid con Álex Baena y con José María Giménez es darle minutos a ambos en el partido liguero contra la Real Sociedad y que lleguen a tope para la semifinal de la Supercopa de España en la que se tiene que enfrentar al Real Madrid.

El Atlético de Madrid, mucho más cauto con Nico González

El Atlético de Madrid, por otro lado, será mucho más cauto con Nico González el cual también se lesionó muscularmente en el partido contra el Girona FC, el último disputado antes de las vacaciones de Navidad.

Al atacante le falta aún más tiempo para estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone y no volverá a entrenar este lunes. Parece poco probable que el argentino pueda estar disponible para el encuentro liguero contra la Real Sociedad, centrándose sus esfuerzos en poder llegar a disputar la Supercopa de España. Sea como fuera, el Atlético de Madrid es cauto y no se precipitará con la vuelta a los terrenos de jugo de Nico González para así evitar una recaída.

Quien no va a estar seguro disponible en el Atlético de Madrid durante el mes de enero va a ser Clément Lenglet que se sigue recuperando de la lesión de rodilla que sufrió en el partido de Copa del Rey contra el Atlético Baleares.