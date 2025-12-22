Confirmada la lesión de Nico González: el parte médico del argentino

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el atacante argentino este lunes han confirmado "una lesión muscular en el muslo derecho", aunque el club rojiblanco no ha querido poner un plazo para su regreso

Nico González cayó lesionado este domingo en la visita del Atlético de Madrid a Montilivi. El extremo argentino cedido por la Juventus sufrió un tirón en la parte posterior del muslo derecho en el minuto 27 del partido, lo que le obligó a pedir el cambio siendo entonces reemplazado por Conor Gallagher.

El argentino estaba pendiente de unas pruebas médicas complementarias en la mañana de hoy para conocer el alcance exacto de su lesión ya que en un primer momento los servicios médico del club rojiblanco informaron de solamente de "unas molestias musculares".

En la mañana de hoy, el futbolista argentino ha sido sometido a nuevas pruebas médicas ya en Madrid donde se le ha diagnosticado "una lesión muscular en el muslo derecho", aunque el nuevo parte médico no especifica el grado de la misma, por lo que será "la evolución de su lesión" la que "determinará su regreso a la competición".

Su presencia en la Supercopa de España, en el aire

De esta forma su presencia en los primeros partidos del año 2026 sigue en duda y todo dependerá de cómo vaya recuperándose en los próximos días. Ahora, el Atlético de Madrid disfrutará de unos días de vacaciones aunque el argentino seguirá tratándose de su dolencia para volver cuanto antes a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El primer duelo en el horizonte colchonero es el domingo 4 de enero, cuando tendrá que visitar Anoeta para medirse a la Real Sociedad.

Su presencia en el choque de San Sebastián está bastante complicado aunque todavía quedan dos semanas para el mismo. Eso sí, al descartarse una rotura muscular de gravedad en el Atlético mantienen las opciones de que Nico González pueda viajar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España el 6 de enero, ya que el día 8 juegan la semifinal del torneo frente al Real Madrid.

El futuro de Nico González en el Atlético de Madrid

Nico González lllegó al Atlético de Madrid cedido por la Juventus al final del mercado pero con una opción de compra a favor del conjunto madrileño que podría convertirse en obligatoria en caso de que el futbolista argentino alcanzara un número determinado de partidos, en cuyo caso el Atleti debería pagar 33 millones de euros al conjunto turinés además del millón que ya ha pagado por su préstamo.

El número de partidos concretos que debe disputar Nico González no ha trascendido a la luz pública pero de seguir siendo un hombre importante con el 'Cholo', no cabe duda de que será obligatoria más pronto que tarde pues con el técnico argentino ha jugado todos los partidos desde que llegó, un total de 21, 16 de ellos como titular.