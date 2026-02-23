A Simeone no le disgusta el 'nuevo' Atlético, pero lanza una advertencia para la 'final' ante el Brujas: "Hay que encontrar el equilibrio"

El entrenador del Atlético de Madrid admite que su equipo "ha evolucionado en ataque" y ahora necesita "recuperar la faceta defensiva”, poniendo el foco en la valentía de un conjunto belga que le ha cedido la presión

Tras volver a la senda de la victoria en LaLiga ante el Espanyol, poniendo fin a una racha de tres jornadas consecutivas sin vencer, el Atlético de Madrid afronta este martes una 'final' en toda regla en la Champions con la obligación de no fallar. El Brujas llega al Metropolitano cediendo la presión a su oponente después de lograr un empate a tres 'in extremis' en el choque de ida, en otro mal partido del conjunto rojiblanco. Pero Diego Simeone, fiel a su discurso, se muestra prudente, sin poder asegurar que su equipo vaya a ser agresivo desde el pitido inicial porque el conjunto belga ya demostró que no hay que menos preciarlo.

Espera "un gran partido"

"El partido es inimaginable. Uno puede pensar, pero no siempre está relacionado a lo que pasa, sino que hay que acomodarse a lo que va pasando. Planteamos el partido como creemos que podemos hacer daño, necesitamos a nuestra gente, que esté cerca del equipo, esa energía que baja y nos alimenta y tenemos que devolvérsela con trabajo, con juego y espero que el equipo haga un gran partido", explicó el técnico argentino, a quien no le desagrada la versión de un Atlético con más pegada y menos control que se viene viendo últimamente.

"Los futbolistas que tenemos nos llevan hacia ese lugar, con más jugadores de ataque y fútbol ofensivo, hemos evolucionado en esa faceta y tenemos que recuperar en la defensiva, que en Liga no está tan mal y aun así estamos lejos de donde teníamos que estar. Esperemos encontrar el equilibrio", señaló al respecto.

La compatibilidad de Julián Álvarez y Sorloth

Pero más allá del funcionamiento colectivo, buena parte de la atención se centra en la posible presencia de Julián Álvarez y Sorloth compartiendo ataque contra el Brujas. "Han jugado un montón de partidos. Sí, para este partido y para cualquiera son compatibles. Cuando me levante empezaré a pensar qué hablo con Sorloth o con cualquier otro", añadió sobre sus charlas con el delantero noruego, en estado de gracia.

El liderazgo de Griezmann y Koke

Además, otro de los nombres propios es el de Griezmann, celebrando el 'Cholo' que haya asumido su rol de líder. "Lo mismo que Koke. Son leyendas del club, jugadores históricos, con un presente importante y no van a bajarse de ese lugar hasta el final de temporada porque quieren jugar, competir y ganar. Es muy importante para el equipo jueguen 20 minutos, 60 o 90", apuntó, afirmando también encontrarse "muy bien" de energía en el plano personal.

La presión, para ambos equipos

Por otro lado, Simeone no cree que el Brujas llegue sin presión al encuentro pese al teórico cartel de favorito de su equipo. "No pienso de esa manera, no relaciono eso a que no tengo nada que perder. Veo al Brujas, que juega bien, sobre todo en casa, es valiente, con gente joven, que se mueve mucho. Compiten desde la llegada de Leko, que es muy bueno, de la mejor manera. Pero creemos que podemos llevar el partido a donde hacer daño. No me pongo a pensar en si ganamos o perdemos, solo en jugar el partido. Cuando suceda una o la otra, te diré si marca o no la temporada", destacó.

Espera a un Brujas igual de valiente

Por todo ello, el preparador colchonero insistió en que la obligación no es algo que les pese, reiterando sus elogios al conjunto belga, al que espera igual de valiente que en la ida. "Tenemos claro nuestro lugar en el partido, el rival no cambiará, lo hace igual en casa o fuera. No imagino otro partido diferente al del otro día. No sé si somos parecidos o no. Ellos trabajan muy bien, es la tercera vez que nos enfrentamos y nunca salió un partido tranquilo, siempre fue difícil, duro, aquí o allí y ni imagino otra cosa. No me sorprendió en la ida, sabíamos que en ese campo habíamos tenido partidos duros. No imagino otra situación para este encuentro. Ajustar sí, después de enfrentarnos, ellos y nosotros algo ajustaremos. Pero los entrenadores buscamos cosas que igual luego no suceden", sentenció.