Tevenet, ex segundo entrenador del Atlético de Madrid, sobre el fin de Simeone: " Creo que solo se iría cuando físicamente esté agotado"

El actual técnico del Real Valladolid y ex segundo entrenador del Atlético de Madrid no se atreve a ponerle fecha al fin de Simeone en el banquillo rojiblanco, pero asegura que ese día llegará "cuando físicamente esté agotado"

El adiós de Simeone al banquillo del Atlético de Madrid es la pesadilla más frecuente de los colchoneros. Su continuidad como entrenador del cuadro rojiblanco está siempre en duda, aunque es indiscutible. Simeone ha recalcado en muchas ocasiones que se siente feliz, pleno y con ganas de seguir sumando en la banda del Metropolitano. Sus 14 años al frente del equipo, lejos de ser un indicativo de fidelidad, que también, hacen pensar a más de uno que el fin está cerca, por mucho que ambas partes reconozcan que aún faltan muchos años para que la unión se divida. La pregunta de hasta cuando aguantará Simeone en el Atlético de Madrid se repite en el contexto rojiblanco una y otra vez y, aunque las respuestas son diversas, la más acertada es la de Luis García Tevenet, que cree que el fin de Simeone llegará "cuando físicamente esté agotado".

García Tevenet sobre Simeone y el Atlético de Madrid: "Creo que solo se iría cuando físicamente esté agotado"

El actual y nuevo entrenador del Real Valladolid tras la marcha de Almada, ha aprendido la profesión de técnico al lado de Simeone, del que fue mano derecha en el Atlético de Madrid tras la marcha del 'Mono' Burgos. García Tevenet conoce de primera mano a Simeone y su idilio por el Atlético de Madrid, por lo que asegura que solo el argentino, a causa del agotamiento físico, puede poner fin a su relación con el club colchonero. "No le veo fin a Simeone en el Atlético de Madrid. Cada año se reinventa, se reactiva, y creo que le salen células madre nuevas. Creo que solo se iría cuando físicamente esté agotado, si no lo veo ahí mucho tiempo más", reconoce en una entrevista para la cadena SER.

Además, Tevenet rompe una lanza a favor de Simeone y lo defiende de los eruditos que acusan al argentino de ser un entrenador defensivo. "Los números del año pasado son claros y demuestran que el Cholo Simeone no es defensivo. El estado anímico de la plantilla se vino abajo con las eliminaciones de la Copa del Rey y de la Champions contra Barça y Madrid", destaca el nuevo entrenador del Real Valladolid sobre la temporada pasada del Atlético de Madrid.

Simeone sigue a lo suyo en el Atlético de Madrid

Mientras tanto, Simeone sigue enfocado en su trabajo dirigiendo la primera sesión de entrenamientos tras el parón de Navidad en la que participó el uruguayo José María Giménez, en plena recuperación de la lesión muscular que sufrió el 2 de diciembre en el Camp Nou ante el Barcelona. También recuperándose de sus dolencias musculares está Álex Baena, quien, no obstante, no estuvo en la sesión de este lunes, debido a una indisposición. Ni Clément Lenglet ni el argentino Nico González participaron del entrenamiento, ya que se encuentran también en proceso de recuperación, mientras que Javi Galán ha salido cedido hacia Osasuna. La plantilla rojiblanca prepara el primer encuentro de 2026, que será este domingo a las 21.00 horas frente a la Real Sociedad en Anoeta.