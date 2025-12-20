El Real Valladolid apunta a su nuevo entrenador, con pasado en el Atlético de Madrid

El cuadro de Pucela, que este pasado viernes cayó con estrépito ante el Eibar con Sisi González en el banquillo, habría puesto sus miras en Luis García Tevenet, ex técnico del Sevilla Atlético y Huesca como únicas experiencias en Segunda

El Real Valladolid sigue siendo un auténtico polvorín desde que hace ya algunos días, Guillermo Almada, decidiese negociar con el Real Oviedo para salir del José Zorrilla y poner rumbo al Carlos Tartiere. El Real Valladolid lo tuvo claro y desde un primer momento apartó a Guillermo Almada de sus funciones para colocar a Sisi González.

Desde Pucela también transmitieron que llegasen o no a un acuerdo con el Real Oviedo, Almada no seguiría siendo el entrenador de los blanquivioletas. El Real Valladolid se puso entonces en la búsqueda de un entrenador que hiciese que los vallisoletanos empezasen a mirar a los puestos de ascenso y no a los de descenso.

El nombre de Rubén Albés como nuevo entrenador

Fue ahí donde apareció Rubén Albés, con sobrada experiencia en Segunda división y que el pasado curso estuvo dirigiendo al Sporting de Gijón hasta que en el tramo final de temporada se le despidió por el bajón de rendimiento que dio el equipo del Molinón.

Rubén Albés era el elegido y la primera opción pero cuando las negociaciones entre el gallego y los pucelanos avanzaban, estas se cayeron y la opción de Albés se esfumó. Sonaron otros candidatos en ese transcurso como Fran Escribá o Raúl González. Ninguna de las dos opciones parece haber fructificado. Es ahí donde aparece este pasado viernes el nombre de Luis García Tevenet.

Luis García Tevenet como nuevo entrenador del Real Valladolid

El diario Marca apuntó este pasado viernes que Luis García Tevenet, ex futbolista con pasado en el filial y en el primer equipo del Sevilla además de Las Palmas y el Atlético de Madrid entre otros conjuntos, que trabaja como entrenador desde 2010 cuando empezó como asistente en el propio conjunto de Nervión.

La última experiencia de Luis García Tevenet ha sido en Brasil, donde ha sido el segundo de Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti y hasta hace pocos días, técnico de Botafogo, donde el brasileño presentó su dimisión. Antes de dar el salto a Brasil fue ayudante de Simeone en el Atlético de Madrid.

La experiencia completa de Luis García Tevenet en los banquillos

Luis García Tevenet, además del Sevilla como asistente, también fue primer espada de equipos como San Roque de Lepe, UCAM Murcia, Cartagena, Hércules, los filiales de Levante y Atlético de Madrid. El sevillano tiene como experiencia en Segunda división la dirección de Huesca, donde estuvo desde julio de 2014 hasta noviembre de 2015 y en el Sevilla Atlético. Con el filial de Nervión disfrutó de una bonita campaña en el fútbol de plata en la 2017/18.

Sisi González habla sobre el nuevo entrenador del Real Valladolid

Este pasado viernes, tras la derrota del Real Valladolid ante el Eibar, Sisi González, que todo apunta que dejará de ser el técnico titular una vez que llegue el nuevo entrenador, habló sobre su papel una vez que aterrice en Pucela el que debe ser el inquilino definitivo del vestuario blanquivioleta: "Cuando venga un nuevo entrenador mi rol será el que me digan. Intentaré ayudar al Valladolid todo lo que pueda. Con tiempo este equipo puede jugar a lo que él quiera".

El Real Valladolid suma 24 puntos, ocupa la décima posición y está a cuatro tanto del descenso que marca el Leganés como del play off que fija el Burgos.