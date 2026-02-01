Víctor Orta pierde los papeles y se enfrenta a una dura sanción: "Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro"

El director deportivo del Valladolid tuvo unas palabras con el árbitro en el túnel de vestuarios tras la derrota de su equipo en Córdoba

El Córdoba presentó sus credenciales al ascenso este sábado al doblegar por 3-1 al Valladolid gracias a un doblete de Sergi Guardiola en la segunda mitad, en un duelo vibrante condicionado por la expulsión del visitante Juric antes del descanso que permite a los blanquiverdes dormir en puestos de play-off de ascenso a Primera.

La jugada clave del encuentro llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, momento en el que el árbitro mostró la tarjeta roja directa a Juric por derribar a Adri Fuentes cuando este encaraba la portería en solitario, dejando a los pucelanos con diez futbolistas para toda la segunda mitad. Esa expulsión desquició a los vallisoletanos, incluido a su director deportivo, Víctor Orta, que al acabar el partido tuvo un encontronazo con el colegiado en el túnel de vestuarios.

"En el minuto 45 Stanko Juric fue expulsado por el siguiente motivo: Por derribar a un adversario, evitando una ocasión manifiesta de gol", explicó en su acta el árbitro la expulsión del cuadro blanquivioleta, un acta donde también recogió las palabras y la mala actitud de Orta. "Una vez finalizado el partido estando en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Real Valladolid Don Víctor Orta Martínez se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro', repitiéndomelo en varias ocasiones a voz en grito y teniendo que ser sujetado por varios miembros de su equipo".

La cosa no quedó ahí, ya que Víctor Orta también se encaró con el cuarto árbitro, José María Aranda Delgado. "A continuación, cuando el 4º árbitro entra al túnel de vestuarios le sujeta del brazo dándole un tirón hacia atrás mientras se dirige a él en los siguientes términos: "La roja la has tenido que ver muy clara", relata el acta arbitral.

El director deportivo del Valladolid se expone a varios partidos de sanción sin poder acceder a los estadios y una multa económica para el club, decisión que tomará el Comité de Disciplina y que se conocerá el próximo miércoles.

La derrota en Córdoba sitúa en diez puntos la diferencia entre ambos conjuntos, con los andaluces ocupando la séptima plaza, al borde de los puestos de play-off, y los vallisoletanos en el puesto número 16, más cerca del descenso que de pelear por subir. La situación del equipo en la tabla puede explicar, en cierta manera, la tensión de un Orta que días atrás daba un tirón de orejas público a la plantilla. "Está por debajo de las expectativas; creo que es una plantilla para estar un poco más arriba, pero sabemos cómo es la igualdad de la Segunda. Yo esperaba más. Creo que hay jugadores que hemos traído que deben mejorar el rendimiento".