La herencia de Ronaldo Nazario condena el trabajo de Víctor Orta en el Real Valladolid

El Real Valladolid hace ya tiempo que pasó página con la salida de Ronaldo Nazario del club del José Zorrilla. Fue el pasado mes de agosto cuando Gabriel Solares adquirió el Real Valladolid tras comprárselo al grupo de Ronaldo Nazario. La salida del ex futbolista de Real Madrid y Barcelona no supondría en cambio que su herencia desapareciese. Este pasado miércoles, el director deportivo Víctor Orta aclaró el problema que existe en el Real Valladolid con ciertos salarios que se pospusieron en su momento y que estaban garantizados por contrato por lo que tuvieron que ser abonados vistiese el jugador la camiseta blanquivioleta o no.

El problema del Real Valladolid de Ronaldo que condena a Víctor Orta

Víctor Orta detalló en cifras a cuánto asciende lo que el Real Valladolid tiene que gastar de su porcentaje del coste de la plantilla en este tipo de pagos: "Una de las cuestiones que nos pusimos como objetivo era una reducción económica del 30% del coste de plantilla por circunstancias de 3,5 casi 4 millones que hemos pagado a jugadores que no están aquí por unas circunstancias de unas decisiones anteriores para buscar el límite de coste de plantilla de la temporada anterior. Se pospusieron unos salarios que quedaron garantizados estuviera el jugador aquí o no. El coste total es de cuatro millones, con lo que es, prácticamente, un 40% del límite de coste de plantilla que teníamos y no lo hemos podido utilizar". Por tanto tal y como indicó Victor Orta, el Real Valladolid no puede usar ese dinero en el mercado de fichajes de invierno para reforzar la plantilla de Tevenet.

Las cuentas de Víctor Orta en el Real Valladolid

Prosiguió Víctor Orta dando una pequeña explicación de cómo han tenido que hacer diversas cuentas para poder mantener el rendimiento deportivo y que los que llegasen nuevos cobrasen menos que los anteriores: "Con el 60% restante hemos estado sobrepasados con la Liga, pese a la venta de Raúl Moro, pese al seguro del descenso. Cuando sustituyes en la liga, cuando sustituyes en ahorro tú sólo puedes emplear el 50% con jugadores de salario medio o bajo y el 60% con jugadores de salario alto. Teníamos que sacar, seguir ahorrando para que los que vinieran mejoraran o empataran el rendimiento del anterior pagándoles un 50 o un 60% menos. Ese ha sido el objetivo del proyecto que hemos hecho en estos dos mercados, objetivo que hemos conseguido".

Víctor Orta analiza el mercado de fichajes del Real Valladolid

El director deportivo de los de Pucela analizó las entradas y salidas en el cuadro de Tevenet: "Estamos en las mismas, la planificación, a nivel de velocidad, ha estado bien, cinco entradas, cuatro y una por confirma, y creo que no van a pasar muchas cosas en el mercado de salida, que es lo que tiene que pasar para que haya alguna entrada más".

En relación a la posible llegada de un lateral derecho, Víctor Orta lo dejó claro, no se fichará por fichar: "No queremos firmar un jugador por rellenar, no lo vemos como una absoluta prioridad. Si en estas horas apareciera una opción de mercado absolutamente irrechazable y el límite de coste de plantilla nos permitiera o un futbolista que pudiera confirmarse para el futuro podría cambiarlo todo, pero lo veo complicado".

Elogió a Tevenet y atacó a la plantilla del Real Valladolid

Aprovechó Víctor Orta para hablar de la labor como entrenador de Tevenet: "En el día a día me parece un entrenador metódico, detallista, trabajador, brillante, de lo mejor que en cuanto análisis del rival, en tratar de maximizar los nuestro y minimizar a los contrarios, toma decisiones, acertará o se equivocará, pero el primer mes de Luis es de un entrenador de verdad, de un entrenador con mayúsculas, que sabe gestionar al futbolista de cerca, que sabe llegar a él".

El director deportivo también quiso mandar un mensaje a la plantilla y a jugadores que estaban por debajo de su rendimiento: "Está por debajo de las expectativas, creo que es una plantilla para estar un poco más arriba, pero sabemos como es la igualdad de la Segunda. Yo esperaba más. Creo que hay jugadores que hemos traído que deben mejorar el rendimiento".