La Inteligencia Artificial no pierde de vista a Málaga, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Real Valladolid

Desde Olocip, empresa especializada en IA de la que es su CEO el ex futbolista Esteban Granero, han lanzado el once ideal de la última jornada de LaLiga Hypermotion en la que aparecen futbolista como Yeremay Hernández o Iñigo Vicente

Algunos de los futbolistas que están en el once ideal de la jornada elaborado por IAMontaje: ED

La última jornada de LaLiga Hyoermotion dio para mucho tanto a nivel de resultados como de variaciones en la tabla. El Racing de Santander sacó adelante su partido ante Las Palmas para afianzarse en el liderato de Segunda. Por otro lado, el Castellón venció y se aprovechó de la goleada a los canarios para colocarse en puestos de ascenso directo.

En otro duelo entre aspirantes al ascenso a Primera, el Deportivo de La Coruña venció a domicilio ante el Almería y el Málaga, siguió creciendo gracias a un triunfo por la mínima ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Todos estos partidos tuvieron una serie de protagonistas individuales que desde la empresa Olocip, experta en Inteligencia Artificial, destacan cada semana para elabora un once ideal de LaLiga Hypermotion.

La Inteligencia Artificial elabora su once de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion

La Inteligencia Artificial de la empresa citada anteriormente y de la que es CEO el ex futbolista Esteban Granero, valora objetivamente cada acción según contexto, es decir, el momento en el que se produce y el resultado que luce en ese instante en el marcador. Así, en esta jornada 22 de LaLiga Hypermotion, la Inteligencia Artificial ha querido darle mayor presencia a la Cultural Leonesa y al Real Valladolid con hasta dos jugadores.

Cultural Leonesa y Real Valladolid destacan en el once de la Inteligencia Artificial

Estos protagonistas son en el caso de la Cultural Leonesa los laterales Roger Hinojo y Calero. El segundo entró por lesión en el primer tiempo y marcó el 2-3 en el 60 que a la postre sirvió de poco porque el Sporting de Gijón se terminó imponiendo por 2-4. En el caso del Real Valladolid, destaca Chuki que asistió en dos goles y marcó el tercero y Meseguer que hizo el segundo para los de Luis García Tevenet.

Los nombres de Sporting de Gijón, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander

Como es lógico el Sporting de Gijón también está representado en este once elaborado por la Inteligencia Artificial y lo hace con Pablo Vázquez, autor de un gol a pesar de jugar como defensa y Otero con un doblete del delantero de Borja Jiménez. La Inteligencia Artificial también ha destacado la actuación en la portería de Alfonso Herrero, que fue decisivo para que el Málaga se llevase los tres puntos ante el Córdoba en el Nuevo Arcangel.

Este once elaborado por la IA no podía dejar escapar a dos de los grandes nombres de la última jornada de Segunda y estos son Iñigo Vicente y Yeremay Hernández de Racing de Santander y Deportivo de la Coruña respectivamente. Ambos firmaron un gol y una asistencia ante Las Palmas y Almería y volvieron a ser líderes de sus respectivos equipos. El once elaborado por la Inteligencia Artificial lo completan Pepe Sánchez del Albacete y Calatrava de un Castellón que sigue creciendo en la tabla.