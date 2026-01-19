El Castellón se lleva un regalo del Racing de Santander en LaLiga Hypermotion

El cuadro de Pablo Hernández terminó en puestos de play off de ascenso a Primera gracias a tener una mejor diferencia de goles con Las Palmas

El Castellón ha sido posiblemente uno de los grandes beneficiados de esta jornada 22 de LaLiga Hypermotion que terminará este lunes con el duelo entre Granada y Eibar. Los de Pablo Hernández sumaron el pasado sábado ante el Leganés su séptima victoria en los últimos 10 encuentros.

Tras el triunfo, el Castellón seguía viviendo en puestos de play off de ascenso a Primera, solo por detrás de el Racing de Santander y de Las Palmas. Pero el cuadro orelluts 'no' había terminado aún su jornada 22 en LaLiga Hypermotion ya que el domingo, a partir de las 16:15 horas se disputaba un duelo que podría ser decisivo en su clasificación y que medía a Racing de Santander y Las Palmas.

Las Palmas se lleva la peor parte en favor del Castellón

El Castellón tenía una diferencia de goles de +11 por el +13 de Las Palmas. Parecía complicado que el Castellón superase a Las Palmas en la tabla por la diferencia de goles ya que los de Luis García son el equipo menos goleado de LaLiga Hypermotion.

Pero delante estaba el Racing de Santander, el más goleador e hizo de esa condición ante los canarios su mejor arma. El Racing de Santander venció por 4-1 a Las Palmas y redujo la diferencia de goles de los canarios a +10. Esto propició que el Castellón terminase la jornada 22 de Segunda división en puestos de ascenso directo a Primera.

El Castellón vuelve al ascenso más de 15 años después

El Castellón, con el favor que le hizo el Racing de Santander goleando a Las Palmas por 4-1, volvía a puestos de ascenso directo más de 15 años después, concretamente 17 años y 119 días. Fue en la jornada 4 de la temporada 2008/09 cuando los orelluts se colocaban tercero.

Si hablamos de que el Castellón se viese en puestos de ascenso directo a Primera en la segunda vuelta, hay que remontarse más allá de los años 90. Fue en junio de 1989 cuando los orelluts certificaron el ascenso a Primera tras ocho jornadas al frente de la tabla. En ese ascenso a Primera le acompañó el Rayo Vallecano.

Pablo Hernández lleva al Castellón al ascenso directo

Se está demostrando que la decisión del Castellón de darle el mando del primer equipo a Pablo Hernández fue totalmente acertada. El ex futbolista llegó desde el filial castellonense tras la destitución de Johan Plat y tras 11 jornadas al frente del cuadro de Castalia, solo suma dos derrotas por tres empates y 11 victorias. En lo que a goles se refiere en Liga, el Castellón de Pablo Hernández dobla con 30 los 15 goles encajados.

El único borrón fue la eliminación a manos del Antoniano en la Copa del Rey. El propio técnico del Castellón apostó por tener los pies en el suelo a pesar del buen momento del equipo: "Hay que seguir con los pies en el suelo. Esta liga es muy difícil. Vamos a disfrutar del camino, pero sabiendo que queda mucho. Hay que ponerlo en valor, no es nada fácil conseguir lo que están consiguiendo".